Warum Menschen wegen Coronamasken ihr Hörgerät verlieren

Suchen Sie erst Zuhause. Vielleicht ist Ihnen das Hörgerät beim Umziehen rausgefallen. Dann liegt es vielleicht auf dem Boden oder hängt noch in der Kleidung fest, etwa im Pulli oder Schal. Erinnern Sie sich, welche Kleidung Sie trugen, an dem Tag, an dem das Hörgerät verloren ging. Suchen Sie die Kleidungsstücke gezielt ab.

Denken Sie darüber nach, wo Sie zuletzt waren – etwa im Supermarkt, beim Arzt, in der Kantine oder in einem Restaurant. Fragen Sie dort nach, ob es jemand gefunden hat.

Wenn Sie vermuten, dass Sie das Hörgerät an einem bestimmten Ort verloren haben, bitten Sie jemanden um Hilfe bei der Suche: Vier Augen sehen mehr als zwei.

Rufen Sie beim Fundbüro an. Manchmal werden gefundene Hörgeräte dort abgegeben. Wenn das Gerät nicht abgegeben wurde, können Sie sich das bestätigen lassen.

Info für Finder: Geben Sie gefundene Hörgeräte bei einem Hörgeräteakustiker ab. Jedes Gerät hat eine individuelle Seriennummer, die dem Betrieb zugeordnet werden kann, der es einem Kunden angepasst hat. Der Betrieb kann so den Besitzer finden.