Wieder Verkehrsbehinderungen wegen Corona-Protesten

Autofahrer in Koblenz müssen sich auch am Montagabend wegen Corona-Protesten wieder auf Behinderungen einstellen. Die Fraktion "Die Linke" im Stadtrat hat ab 18 Uhr eine Mahnwache auf dem Reichensperger Platz vor dem Oberlandesgericht angemeldet. Dort wollen sich aber auch wieder Kritiker der Corona-Maßnahmen versammeln und anschließend durch die Stadt ziehen. Die Stadt Koblenz hat unterdessen mitgeteilt, dass sie die Situation rund um die Proteste von Corona-Gegnern neu bewerten wird. Nach Angaben von Oberbürgermeister Langner (SPD) werde man sich die Proteste am Montagabend in der Innenstadt anschauen. Anschließend werde man intern das weitere Vorgehen beraten. Dabei spiele auch die sich zuspitzende Infektionslage in Koblenz eine Rolle. Ein Verbot der unangemeldeten Proteste schon am Montagabend sei aber schon aus Zeitgründen nicht möglich gewesen.