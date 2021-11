Rheinland-Pfalz nimmt vier Covid-Intensivpatienten aus Baden-Württemberg auf. Zwei von ihnen sollen in die Region Koblenz verlegt werden, teilte das Innenministerium mit. Die Bundesländer hatten im vergangenen Jahr das so genannte Kleeblatt-System entwickelt, nach dem Covid-19-Patienten auch bundesweit verteilt werden können, wenn in bestimmten Regionen der Zusammenbruch von Krankenhäusern droht. Patienten mit anderen Erkrankungen werden nach diesen Vorgaben nur in Ausnahmefällen verlegt.