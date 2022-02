Ermittler griffen in vier weiteren Fällen auf Corona-Kontaktdaten zu

In Rheinland-Pfalz haben Strafverfolgungsbehörden in den vergangenen beiden Jahren in vier weiteren Fällen auf Gästelisten mit Corona-Kontaktdaten zugegriffen. Das sagte Justizminister Mertin im Rechtsausschuss des Landtags. Und zwar bei einem Übergriff auf einen Zeugen in Koblenz, bei einer Messerstecherei in einer Bar in Trier, bei einem Handtaschendiebstahl in einer Gaststätte in Neuwied und bei einem illegalen Autorennen in Trier, bei dem ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde. Ob die Nutzung dieser Daten zulässig war, prüfe derzeit die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz. Es habe aber keinen weiteren Fall gegeben, bei dem Strafverfolgungsbehörden auf Daten der Luca-App zugegriffen hätten.