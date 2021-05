per Mail teilen

Die Corona-Fallzahlen sinken in vielen Städten und Kreisen leicht und die Politik denkt über Lockerungen nach. Alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR-Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Montag (10. Mai)

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

15:00 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 379/ -223 99,1 Ahrweiler 423/ -23 85,3 Altenkirchen 465/ +25 160,7 Cochem-Zell 72/ -38 52,1 Mayen-Koblenz 769/ -428 103,5 Neuwied 557/ -245 84,8 Rhein-Hunsrück-Kreis 271/ -81 80,5 Rhein-Lahn-Kreis 236/ -117 67,9 Westerwaldkreis 685/ -11 111,9

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Stadt Koblenz will mit Hilfen für Wirtschafts- und Kulturschaffende aus der Krise kommen +++

14:55 Uhr

Der Oberbürgermeister der Stadt, David Langner (SPD), sagte im Gespräch mit SWR-Moderator Andreas Böhnisch, man wolle wieder "Lust darauf machen, dass die Menschen nach Koblenz kommen".

+++ Klapptisch-Picknick und Corona-Verstösse in Boppard +++

10:35 Uhr

Auf dem Marktplatz in Boppard haben sich am Sonntagnachmittag mehr Menschen als erlaubt getroffen und damit gegen die Corona-Regeln verstoßen. Wie die Polizei mitteilte, saßen etwa 30 Menschen aller Altersgruppen an Klapptischen bei Kaffee und Kuchen. Als die Polizisten die Personalien feststellen wollten, habe sich ein Teil der Gruppe zunächst geweigert - gab sie den Angaben zufolge dann aber im Streifenwagen preis. Gegen mehrere Personen wurden demnach Anzeigen aufgenommen. Die Veranstaltung selbst wurde laut Polizei "aus Gründen der Verhältnismäßigkeit" nicht aufgelöst.

+++ Westerwaldkreis stellt Bescheinigungen für Corona-Genesene aus +++

10:30 Uhr

Wer gegen Corona geimpft ist oder in den letzten sechs Monaten eine Corona-Erkrankung überstanden hat, der darf Woche mehr Freiheiten genießen. Der Westerwaldkreis stellt entsprechende Bescheinigungen für Genesene aus.