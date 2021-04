Die Corona-Fallzahlen steigen in vielen Städten und Kreisen wieder. Alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR-Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Donnerstag (8.April)

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

14:35 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 390 / +27 116,6 Ahrweiler 332 / +18 98,4 Altenkirchen 567 / -21 116,5 Cochem-Zell 106 / +8 50,5 Mayen-Koblenz 833 / +53 131,0 Neuwied 835 / +34 100,1 Rhein-Hunsrück-Kreis 260 / +17 75,6 Rhein-Lahn-Kreis 314 / +19 82,6 Westerwaldkreis 617 / +7 110,0

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Nächtliche Ausgangssperre im Rhein-Hunsrück-Kreis +++

10:10 Uhr

Ab heute gilt im Rhein-Hunsrück-Kreis eine nächtliche Ausgangssperre. Wer dort wohnt, darf zwischen 21 und 5 Uhr die eigene Wohnung nur in Ausnahmefällen verlassen, teilte der Kreis mit. Auch Läden müssen um 21 Uhr schließen. Die neuen Regeln gelten vorerst bis zum 20. April. Sie wurden vom Land angeordnet, weil die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Tagen in Folge über dem Wert von 100 lag, so der Kreis. Inzwischen ist der Wert aber wieder auf knapp 68 zurückgegangen.

+++ Landesgartenschau wird wegen Corona-Pandemie auf 2023 verschoben +++

9:15 Uhr

Die für das kommende Jahr geplante Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird auf übernächstes Jahr verschoben. Das gaben Stadt und Landesgartenschau-Gesellschaft am Mittwochabend bekannt.

+++ Erstmals wieder Grundausbildung der Bundeswehr wegen Corona-Pandemie +++

9:10 Uhr

Seit Jahrzehnten findet erstmals wieder die Grundausbildung der Bundeswehr in Koblenz statt. 25 neue Rekruten haben am Mittwoch in der Falckenstein-Kaserne ihre Stuben bezogen

Mittwoch (7.April)

+++ Kreis Altenkirchen lockert Corona-Regeln +++

17:30 Uhr

Der Kreis Altenkirchen im Westerwald lockert ab Donnerstag seine Corona-Regeln. Hintergrund ist der seit sieben Tagen unter 200 liegende Inzidenzwert. Wie der Kreis mitteilt, gilt damit ab Donnerstag keine Testpflicht mehr für den Besuch von Friseuren oder Fahrschulen. Zudem könnten etwa Buchhandlungen oder Baumärkte wieder öffnen. Ab dem 12. April würden neben den Grundschulen auch weiterführende Schulen in den Wechselunterricht starten. Das Land sorge dafür, dass Schulen und Kitas mit ausreichend Corona-Schnelltests versorgt seien.

+++ Wo Sie in der Region Koblenz noch shoppen und essen gehen können +++

16 Uhr

Im nördlichen Rheinland-Pfalz gilt für den Einzelhandel inzwischen wieder Termin-Shopping. Und was ist mit den Biergärten? Hier finden Sie eine Übersicht, wie die Corona-Auflagen in Ihrem Kreis sind.

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

15 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 363 / +13 100,0 Ahrweiler 314 / -1 93,8 Altenkirchen 588 / +1 128,1 Cochem-Zell 98 / +8 44,0 Mayen-Koblenz 780 / +49 119,9 Neuwied 801 / -22 149,3 Rhein-Hunsrück-Kreis 247 / -5 67,9 Rhein-Lahn-Kreis 243 / -4 82,6 Westerwaldkreis 610 / +10 110,9

+++ Kreis Ahrweiler bietet Schnelltest-Schulung für Lehrende an +++

13:05 Uhr

Der Kreis Ahrweiler und das Rote Kreuz bieten den Schulen bei den Corona-Schnelltests ihre Hilfe an. Demnach könnte medizinisches Personal den Lehrern bei Bedarf zeigen, worauf sie bei den Tests achten müssen. So sollen falsche Ergebnisse verhindert werden. Das Angebot sei kostenlos, so der Kreis Ahrweiler. In Rheinland-Pfalz sollen sich Schüler ab sofort in den Schulen freiwillig testen lassen können.

+++ In Rheinland-Pfalz will Wirtschaft beim Impfen helfen +++

9:30 Uhr

Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz hat angeboten, beim Impfen gegen das Corona-Virus zu helfen. Der Hauptgeschäftsführer der IHK Koblenz, Arne Rössel, sagte, die Unternehmen hätten die Fläche und die mittelständische Struktur im Blick. In mehreren Unternehmen im Norden von Rheinland-Pfalz laufen bereits die Vorbereitungen für mögliche Impfungen, so etwa bei ThyssenKrupp Rasselstein in Andernach, bei Griesson De Beukelaer in Polch oder bei der Debeka in Koblenz. Die IHK hofft, im Mai mit Impfungen im größeren Stil beginnen zu können.

+++ Im Kreis Neuwied soll an Schulen verstärkt auf Corona getestet werden +++

9 Uhr

Mit dem Schulbeginn nach den Osterferien soll in Rheinland-Pfalz heute auch die neue Teststrategie für Schüler starten. Sie sollen regelmäßig Corona-Schnelltests in der Schule machen. Im Kreis Neuwied soll dabei mehr auf Corona getestet als anderswo in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der Kreisverwaltung werde zusätzlich zu den zwei Selbsttests von Landesseite aus, noch ein dritter kostenloser Test pro Woche angeboten. Ziel müsse es sein, die Inzidenz im Kreis von zuletzt deutlich über 200 so gut es geht zu senken, sagte Landrat Achim Hallerbach dem SWR. Die Tests für die Schüler sind freiwillig.

Dienstag (6.April)

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

14:50 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 350 / -4 92,9 Ahrweiler 315 / +4 89,9 Altenkirchen 587 / -11 139,0 Cochem-Zell 90 / +1 50,5 Mayen-Koblenz 731 / +3 119,4 Neuwied 823 / -23 155,4 Rhein-Hunsrück-Kreis 247 / -5 82,4 Rhein-Lahn-Kreis 284 / -6 94,0 Westerwaldkreis 600 / -15 110,4

+++ Probleme in Impfzentren nach Astrazeneca-Stopp +++

14:45 Uhr

Der Stopp der Astrazeneca-Impfung für Menschen unter 60 Jahren hat unterschiedliche Auswirkungen auf die Impfzentren in der Region. Nicht überall habe vergangene Woche so viel geimpft werden können, wie eigentlich angedacht, teilten mehrere Kreise dem SWR mit. In Oberhonnefeld im Kreis Neuwied wurden am Freitag beispielsweise nur knapp 120 Menschen geimpft. Geplant waren eigentlich 430 Termine, wie die Kreisverwaltung Neuwied mitteilte. Auch am Samstag und Sonntag seien nur knapp die Hälfte der verfügbaren Termine vergeben worden. Grund dafür seien Stornierungen, nachdem das Land am vergangenen Mittwoch bekanntgegeben hatte, mit dem Astrazeneca-Impfstoff nur noch Menschen über 60 Jahren zu impfen. Im Impfzentrum in Polch im Kreis Mayen-Koblenz seien allein gestern 200 geplante Impfungen weggefallen, so ein Kreissprecher. Anders hingegen die Situation im Kreis Altenkirchen: Weil für die vergangene Woche ohnehin keine Termine mit Astrazeneca angesetzt worden waren, hätte es hier keine Probleme gegeben.

+++ Hausärzte starten mit Corona-Impfungen +++

11:55 Uhr

Im Kampf gegen die Pandemie sollen ab Dienstag die Hausarztpraxen mithelfen: Dort beginnt das flächendeckende Impfen. Mit dabei ist eine Praxis in Unkel - mit gerade mal 18 Impfdosen.

+++ Erntehelfer aus Osteuropa nach Corona-Test +++

11:25 Uhr

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau in Koblenz geht davon aus, dass in diesem Jahr trotz verschärfter Einreisebedingungen Erntehelfer aus Osteuropa zur Spargelernte nach Deutschland kommen werden. Die Erntehelfer müssten in jedem Fall einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen. Auf dem Obsthof Müller in Neuwied sollen die Erntehelfer nach der Einreise auf Corona getestet werden. Auch Landwirt Holger Scherhag vom Naturhofladen in Dieblich an der Mosel will bei der Spargelernte wieder verstärkt auf Erntehelfer aus Polen zurückgreifen. Inzwischen kenne man die Einreisebedingungen und könne besser planen als im vergangenen Jahr, sagte Holger Scherhag dem SWR. Der Landwirt und Spargelbauer Adams aus Polch in der Eifel sagte, für dieses Jahr hätten sich deutlich weniger Freiwillige aus der Region für die Spargelernte gemeldet als im vergangenen Frühjahr. Die Spargelsaison beginnt traditionell Mitte April und endet mit dem Johannistag am 24. Juni.

+++ Kritik: Impf-Möglichkeit durch Hausärzte komme zu spät +++

6:30 Uhr

Von Dienstag an sind auch in vielen Hausarztpraxen Impfungen gegen Covid-19 möglich. Der Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel (CDU) aus dem Kreis Neuwied kritisiert, dass die Hausärzte bei den Corona-Impfungen allerdings zu spät eingebunden würden. Erwin Rüddel ist Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des Bundestages. Er hätte sich weniger Impf-Bürokratie durch die Länder gewünscht und das Hausärzte mehr Impfdosen zur Verfügung hätten. Für Impfungen durch Hausärzte stehen in der ersten Woche deutschlandweit weniger als eine Million Impfdosen zur Verfügung.