Die Corona-Fallzahlen steigen in vielen Städten und Kreisen wieder. Alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR-Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Donnerstag (1. April)

+++ Dieses Jahr kein "Carfriday" am Nürburgring +++

17:35 Uhr

Die Polizei und die Nürburgring-Geschäftsführung appellieren an Motorsportfreunde aus der Tuning-Szene, sich am Karfreitag nicht zum sogenannten Carfriday zu treffen. Die Nordschleife wird zwar für kontaktlose Touristenfahrten geöffnet sein, jedoch sind nach Angaben der Polizei in Mayen alle Parkplätze am Karfreitag und dem gesamten Osterwochenende geschlossen und werden kontrolliert. Die Polizei will außerdem umgebaute Fahrzeuge kontrollieren und gefährliche Stunts inmitten von Zuschauern verhindern. Am Nürburgring treffen sich an Karfreitag traditionell tausende Autoschrauber aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland. Der "Carfriday" gilt als inoffizieller Start der Motorsport-Saison.

+++ Impfwillige im Kreis Cochem-Zell verunsichert wegen Astrazeneca +++

17:00 Uhr

Das Hin und Her bei Astrazeneca verunsichert viele. Zuletzt gab es den Beschluss von Bund und Ländern, diesen Corona-Impfstoff nur noch an über 60-Jährige zu verimpfen. Ein Einblick ins Impfzentrum Landkern im Kreis Cochem-Zell.

+++ Verschärfte Corona-Maßnahmen auch im Kreis Cochem-Zell +++

15:30 Uhr

Im Kreis Cochem-Zell gelten ab morgen (Karfreitag) verschärfte Corona-Maßnahmen, weil die Sieben-Tage-Inzidenz über 50 liegt. Nach Angaben der Kreisverwaltung müssen deshalb Geschäfte zum Terminshopping zurückkehren. Training und Wettkampf im Amateur- und Freizeitsport in Mannschaftsportarten und im Kontaktsport sind nur im Freien und mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Außerdem gilt laut Kreisverwaltung in der Cochemer Innenstadt in der Zeit von 10 Uhr morgens bis 19 Uhr abends wieder eine Maskenpflicht.

+++ Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisiert Impfstoff-Stopp +++

15:20 Uhr

Die Entscheidung der rheinland-pfälzischen Landesregierung, den Impfstoff von Astrazeneca nicht mehr für Menschen unter 60 Jahren zu verwenden, stößt bei Erzieherinnen und Erziehern im Norden des Landes auf Kritik. Viele von ihnen haben bereits die erste Impfung mit Astrazeneca erhalten und müssten damit bald ein zweites Mal geimpft werden. Nun wüssten die Erzieherinnen nicht, wie es weiter gehen soll, erklärte Daniela Tietz von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Koblenz. Die Sprecherin der Erzieherinnen sagte, viele ihrer Kolleginnen hätten ein Gefühl der Ohnmacht. Sie hätten Angst davor, einen anderen Impfstoff zu erhalten und wollten nicht als Versuchskaninchen dienen. Stattdessen wünscht sich Daniela Tietz mehr Aufklärung über mögliche Gesundheitsrisiken. Zudem bemängelt sie, dass die Erzieherinnen bislang keine andere Wahl gehabt hätten, als sich mit Astrazeneca impfen zu lassen. Seit Mitte März müssten sie wieder im Regelbetrieb der Kitas arbeiten. Einen ausreichenden Impfschutz gebe es aber nicht.

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

15 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 345 / +2 113,1 Ahrweiler 293 / -3 64,6 Altenkirchen 630 / +18 165,4 Cochem-Zell 79 / +8 61,9 Mayen-Koblenz 665 / +36 154,4 Neuwied 792 / +41 198,0 Rhein-Hunsrück-Kreis 244 / +19 105,7 Rhein-Lahn-Kreis 294 / +28 96,5 Westerwaldkreis 625 / +20 131,7

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Ordnungsamt kontrolliert in Bad Neuenahr Einhaltung der Corona-Regeln +++

12:05 Uhr

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler rechnet über die Feiertage mit vielen Besuchern. Mitarbeiter des Ordnungsamtes sollen nach Angaben der Stadtverwaltung die Einhaltung der Corona-Regeln im gesamten Stadtgebiet kontrollieren. Die Stadtverwaltung appelliert an die Bürger, über die Osterfeiertage möglichst wenig zu reisen, um so die Zahl der Coronainfektionen zu senken.

+++ Kein Rheinland-Pfalz-Tag 2021 in Boppard +++

12 Uhr

Der Rheinland-Pfalz-Tag in Boppard findet in diesem Jahr nicht statt. Das teilte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit. "Schweren Herzens und doch aus voller Überzeugung und Verantwortung für die Gesundheit, aber auch die wirtschaftlichen Belange des Landes und der Kommune, unserer Partner und Dienstleister, werden wir auch das Corona-konforme Konzept des Rheinland-Pfalz-Tages 2021 in Boppard nicht umsetzen können." In der aktuellen Pandemie-Lage sei das Risiko zu hoch, an der weiteren Planung festzuhalten.

+++ Betriebe in der Region testen ihre Mitarbeiter +++

7:24 Uhr

Die Industrie- und Handelskammer Koblenz unterstützt Unternehmen in der Region bei der Beschaffung von Corona-Schnelltests. Sie hat eine Datenbank im Internet eingerichtet, in der Betriebe die Tests bestellen können. Nach einer Umfrage der IHK bietet bereits die Hälfte der Unternehmen im Land ihren Mitarbeitern Corona-Schnelltests an. Das bestätigten auch einige größere Unternehmen im Norden des Landes. In Andernach schickt Thyssen Krupp zum Beispiel seinen Mitarbeitern Schnelltests nach Hause. Die Debeka-Versicherungsgruppe und der Softwarehersteller Compu-Group aus Koblenz bieten ihrer Belegschaft einmal pro Woche kostenlose Tests an. Gerade viele kleinere Betriebe wüssten allerdings nicht, wo sie die notwendigen Tests in ausreichender Menge herbekommen sollen, erklärte die IHK. Auf der neuen Internetseite mit dem Namen "IHK-ecoFinder" können sich deshalb nun Händler eintragen, und Betriebe können dort bestellen.

+++ Verschärfte Maßnahmen für den Kreis Neuwied +++

6:30 Uhr

Die rheinland- pfälzische Landesregierung hat die Auflagen für Kommunen und Kreise verschärft, deren Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen in Folge über 200 liegt. Das hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Davon ist auch der Kreis Neuwied betroffen. Die Änderungsverordnung sieht unter anderem vor, dass Einzelhändler, Buchläden, Baumärkte, Blumengeschäfte, Gärtnereien und Gartenbaumärkte nur noch für Kunden mit Termin öffnen dürfen. Friseure, Fahr- und Musikschulen sind zudem zu Corona-Tests verpflichtet. Sport im Freien ist nur alleine oder mit Menschen des eigenen Hausstandes erlaubt. Bei Fahrten im privaten Auto mit Menschen aus verschiedenen Hausständen gilt für die Mitfahrer eine Maskenpflicht. Die Auflagen dürfen erst dann wieder gelockert werden, wenn die Infektionszahlen sieben Tage in Folge unter 200 liegen.

Mittwoch (31. März)

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

15:25 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 343 / +17 126,3 Ahrweiler 298 / -7 63,0 Altenkirchen 612 / -26 166,9 Cochem-Zell 71 / +12 63,5 Mayen-Koblenz 629 / +65 146,0 Neuwied 751 / +21 207,9 Rhein-Hunsrück-Kreis 225 / +12 90,1 Rhein-Lahn-Kreis 266 / +15 90,8 Westerwaldkreis 605 / +39 128,3

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Nächtliche Ausgangssperre für Koblenz ab Gründonnerstag +++

15:20 Uhr

In Koblenz gelten ab Donnerstag strengere Corona-Regeln und eine Ausgangssperre. In der Stadt ist die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen in Folge auf über 100 gestiegen.

+++ Geierlay im Hunsrück ist ab sofort gesperrt +++

15:10 Uhr

Die Geierlay im Hunsrück war in den vergangenen Tagen ein Touristenmagnet. Zahlreiche Besucher hielten sich nicht an die Corona-Regeln. Nun ist die Brücke gesperrt.

+++ Corona-Schnelltests über Ostern - hier gibt es Termine +++

10:30 Uhr

Viele Verbandsgemeinden und Städte im nördlichen Rheinland-Pfalz bieten auch über Ostern Termine für Corona-Schnelltests an. Wir zeigen Ihnen, wie Sie einen Termin in einem Testzentrum in Ihrer Nähe bekommen.

+++ Gottesdienstbesuche unter Auflagen an Ostern möglich +++

9:30 Uhr

Im letzten Jahr gab es keine besuchbaren Ostergottesdienste, wegen der Corona-Pandemie, in diesem Jahr können Gläubige die Kirchen unter bestimmten Auflagen besuchen.

+++ Koblenz verschärft Corona-Auflagen +++

7:00 Uhr

In Koblenz gelten ab Donnerstag strengere Corona-Regeln und eine Ausgangssperre. In der Stadt ist die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen in Folge auf über 100 gestiegen.

Dienstag (30. März)

+++ Pro und Contra: Ist die Sperrung der Geierlay richtig? +++

18 Uhr

An der Geierlay-Hängeseilbrücke wurden am Wochenende die Corona-Regeln von vielen Besuchern missachtet. Außerdem war keine Security vor Ort. Die Aufsichtsbehörde ADD hat die Brücke nun gesperrt. War das die richtige Entscheidung? SWR-Reporter Joachim Wulkop und Kathrin Freisberg kommentieren.

+++ Geierlay voraussichtlich ab Gründonnerstag gesperrt +++

17:30 Uhr

Die Geierlay im Hunsrück war am Wochenende wieder ein Touristenmagnet. Zahlreiche Besucher hielten sich nicht an die Corona-Regeln. Nun wird die Brücke gesperrt - voraussichtlich ab Gründonnerstag.

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

14:45 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 326 / +15 135,0 Ahrweiler 305 / -21 76,9 Altenkirchen 638 / -23 206,5 Cochem-Zell 59 / -1 61,9 Mayen-Koblenz 564 / +23 132,4 Neuwied 730 / +29 212,8 Rhein-Hunsrück-Kreis 213 / +10 99,8 Rhein-Lahn-Kreis 251 / +11 97,3 Westerwaldkreis 566 / +8 119,4

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Erneute Absage für Rhein in Flammen wegen Corona +++

14:30 Uhr

Auch im Jahr 2021 wird es im Mittelrheintal die Großveranstaltung "Rhein in Flammen" nicht geben. Bingen-Rüdesheim, St. Goar, Oberwesel und Koblenz sagen das jährlich stattfindende Feuerwerk, entlang des Rheins, wegen der Corona-Pandemie erneut ab.

+++ Veränderungen durch Corona auch bei Debeka in Koblenz +++

14:15 Uhr

Der Versicherungskonzern wird feste PCs in Büros abschaffen.

+++ Koblenz und Neuwied wollen sich als Modellkommune bewerben +++

11 Uhr

Trotz hoher Corona-Zahlen wollen sich Städte, wie Neuwied und Koblenz, für einen Modellversuch des Landes Rheinland-Pfalz bewerben. Das Land will in einigen Kommunen die Rückkehr zu mehr Öffnungen testen.

Montag (29. März)

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

15 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 311 / +47 129,8 Ahrweiler 326 / +2 79,9 Altenkirchen 661 / +48 211,9 Cochem-Zell 60 / +12 78,2 Mayen-Koblenz 541 / +96 131,0 Neuwied 701 / +36 211,7 Rhein-Hunsrück-Kreis 203 / +15 99,8 Rhein-Lahn-Kreis 240 / +9 93,2 Westerwaldkreis 558 / +33 118,4

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Kein Ostermarsch zum Fliegerhorst Büchel - nur Kundgebung +++

14:40 Uhr

Friedensaktivisten wollen an Ostermontag am Fliegerhorst Büchel gegen Atomwaffen demonstrieren. Allerdings wegen der Pandemie nur mit einer kurzen Kundgebung am Haupttor statt beim traditionellen Ostermarsch. Das teilte Elke Koller vom Internationalen Versöhnungsbund mit. Die Organisation fordert unter anderem, dass die Bundesregierung den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet, und damit den Abzug der US-Atombomben aus Büchel, die dort vermutet werden.

+++ Ostergottesdienste im Norden von RLP +++

14:30 Uhr

Über die Osterfeiertage sind auch im Norden von Rheinland-Pfalz Präsenz-Gottesdienste erlaubt. Sowohl die katholischen als auch die evangelischen Kirchengemeinden wollen über die Feiertage unter strengen Hygieneauflagen Präsenz-Gottesdienste, aber auch virtuelle Veranstaltungen anbieten. Nach Angaben des Bistums Trier bieten viele Gemeinden, wie etwa das Dekanat Andernach-Bassenheim oder die Pfarrgemeinde Simmern ihre Gottesdienste virtuell im Internet an. Aber es soll auch Präsenz-Gottesdienste geben – wie etwa die Osternacht in Plaidt oder die Heilige Messe an Ostersonntag in Kaltenengers. Auch das Bistum Limburg wird seine Gottesdienste virtuell übertragen – zudem sollen auch Präsenz-Gottesdienste gehalten werden unter anderem die Osternachtsfeier mit Bischof Bätzing im Limburger Dom.

+++ Kreis Altenkirchen verschärft Corona-Maßnahmen +++

13:10 Uhr

Im Kreis Altenkirchen gelten seit Samstag erneut verschärfte Corona-Maßnahmen. Hintergrund ist nach Angaben des Landes, dass die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises seit mehreren Tagen über 200 liegt.