Die Corona-Fallzahlen steigen in vielen Städten und Kreisen wieder. Alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR-Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Montag (22.3.2021)

+++ Ferienwohnungsbetreiber an Rhein und Mosel wollen wieder öffnen +++

15:50 Uhr

Die Ferienhaus-Besitzer in Rheinland-Pfalz stehen in den Startlöchern. Sie wollen endlich wieder Gäste empfangen dürfen - so wie die Besitzer des Ferienhauses "Moselblick" in Hatzenport.

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

14:50 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 191 / -11 78,9 Ahrweiler 314 / -15 71,5 Altenkirchen 543 / +80 188,7 Cochem-Zell 24 / -5 11,4 Mayen-Koblenz 363 / +9 71,4 Neuwied 467 / +51 132,4 Rhein-Hunsrück-Kreis 148 / -10 67,9 Rhein-Lahn-Kreis 214 / -3 74,4 Westerwaldkreis 435 / +50 118,4

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Übersicht: Wo die Gastronomie wieder öffnen darf +++

12:30 Uhr

Im nördlichen Rheinland-Pfalz müssen die Einzelhändler in den Kreisen Rhein-Lahn, Mayen-Koblenz, Neuwied sowie im Westerwaldkreis und der Stadt Koblenz zum Termin-Shopping zurückkehren. Restaurant und Kneipen dürfen ihre Außenbereiche dort unter Auflagen aber wieder öffnen. Im Kreis Ahrweiler gelten dagegen strengere Regeln. Hier finden Sie eine Übersicht, wo und wie Sie in Ihrem Kreis einkaufen können.

+++ Drive-In für Corona-Schnelltests in Montabaur +++

6:30 Uhr

In Montabaur im Westerwald eröffnet heute auf der Eichwiese ein Drive-In für Corona-Schnelltests. Jeder Bürger der Verbandsgemeinde Montabaur könne sich dort einmal die Woche kostenlos testen lassen, teilte die Verwaltung mit. Auch ohne Symptome oder konkreten Anlass. Wie die Verbandsgemeinde mitteilt, sind neben dem zentralen Drive-In noch weitere Testmöglichkeiten in weiteren Orten der Verbandsgemeinde geplant. Auch an vielen anderen Orten im Norden von Rheinland-Pfalz werden Corona- Schnelltestzentren eröffnet.