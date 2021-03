Die Corona-Fallzahlen steigen in vielen Städten und Kreisen wieder. Alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR-Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Dienstag, 16. März

+++ Impfungen mit AstraZeneca auch in Polch gestoppt +++

7:30 Uhr

Auch in den Impfzentren im Norden von Rheinland-Pfalz werden Impfungen mit AstraZeneca ausgesetzt. Ab Dienstag finden keine Impfungen mehr mit dem Impfstoff statt. Der Kreis Mayen-Koblenz hat alle Betroffenen gebeten, nicht zu ihrem Termin im Impfzentrum Polch zu erscheinen. Nach Angaben des Kreises sollten in Polch am Dienstag eigentlich 270 Menschen mit Astrazeneca geimpft werden. Der Kreis Cochem-Zell will alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger kontaktieren, um den heutigen Impftermin abzusagen. Das Bundesgesundheitsministerium hatte die Impfungen mit dem Vakzin auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts am Montag gestoppt. Vorausgegangen waren Meldungen von Blutgerinnseln im Zusammenhang mit dem Impfstoff.

Montag, 15. März

+++ Eltern fordern mehr Abstand in Schulbussen +++

16:50 Uhr

Eltern aus dem Norden von Rheinland-Pfalz kritisieren, dass in Schulbussen für ihre Kinder trotz der Corona-Pandemie keine Abstands-Regeln gelten. Nach einer Umfrage des Regionalelternbeirates Koblenz fordert der größte Teil der befragten Eltern, dass die Landesregierung das ändert. Erwin Lenz vom Regionalelternbeitrat Koblenz sagte dem SWR, man brauche dringend Abstands-Regeln in den Schulbussen. Dafür müssten die gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Schülerbeförderung geändert werden. Momentan sei es so, dass alle Sitzplätze und 70 Prozent der belegbaren Stehplätze belegt werden dürften. Dies sei zu viel, kritisiert Lenz. Es müsse auch in Schulbussen möglich sein, Abstand zu halten.

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

15:10 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 159 / +10 50,9 Ahrweiler 337 / +46 102,2 Altenkirchen 428 / -19 142,1 Cochem-Zell 45 / -10 11,4 Mayen-Koblenz 283 / -9 47,1 Neuwied 360 / -4 81,0 Rhein-Hunsrück-Kreis 150 / -24 58,2 Rhein-Lahn-Kreis 193 / -32 66,2 Westerwaldkreis 294 / +33 78,3

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Drive-in für Corona-Schnelltests +++

11:40 Uhr

In Montabaur im Westerwald soll am 22. März ein Drive-in für Corona-Schnelltests eröffnet werden. Wie die Verbandsgemeinde Montabaur mitteilt, wird das Testzentrum auf der Eichwiese eingerichtet. Jeder Bürger der Verbandsgemeinde Montabaur könne sich dort einmal die Woche kostenlos testen lassen. Auch ohne Symptome oder konkreten Anlass. Neben dem zentralen Drive-in in Montabaur seien noch weitere Testmöglichkeiten in weiteren Orten der Verbandsgemeinde geplant.

+++ Schärfere Corona-Regeln in vielen Städten und Kreisen +++

10:20 Uhr

Die Inzidenzwerte in Rheinland-Pfalz steigen seit Tagen wieder an. Städte und Kreise reagieren darauf mit der Rücknahme von Lockerungen. Die Maßnahmen sind aber nicht überall gleich.