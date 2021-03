Leicht steigende Corona-Fallzahlen - erste Lockerungen - alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR-Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Dienstag (9.3.2021)

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

15:20 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 143 / -8 41,2 Ahrweiler 293 / -3 63,8 Altenkirchen 375 / +37 118,8 Cochem-Zell 61 / -3 24,4 Mayen-Koblenz 260 / -19 46,6 Neuwied 352 /-1 89,2 Rhein-Hunsrück-Kreis 178 / -13 27,1 Rhein-Lahn-Kreis 216 /-8 58,9 Westerwaldkreis 242 /-7 49,5

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Beim Kinderschutzbund steigt durch die Corona-Pandemie die Zahl der Anrufer +++

9 Uhr

Der Kinderschutzbund Neuwied sucht ehrenamtliche Berater für die Telefonseelsorge. Nach seinen Angaben ist wegen der Corona-Pandemie die Zahl der Anrufer bei der sogenannten Nummer gegen Kummer deutlich gestiegen. Die Nummer gegen Kummer bietet telefonische Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern.Am Elterntelefon habe die Zahl der Anrufe in der Corona-Pandemie um etwa 60 Prozent zugenommen, am Kinder- und Jugendtelefon um etwa 20 Prozent, teilte der Kinderschutzbund Neuwied mit. Viele Familien sind den Angaben zufolge mit der Situation aus Schule und Arbeit zuhause überfordert. Es gebe viele psychische Probleme, immer mehr Kinder seien traurig und einsam.Für die Telefonberatung sucht der Kinderschutzbund Ehrenamtliche ab 16 Jahren. Pädagogische Vorkenntnisse seien nicht notwendig. Es gebe mehrere, kostenlose Schulungen. Der Kinderschutzbund Neuwied bittet Interessierte, sich zu melden.

Montag (8.3.2021)

+++ Koblenzer Geschäfte unter Corona-Auflagen wieder geöffnet +++

16:55 Uhr

Viele Einzelhändler im nördlichen Rheinland-Pfalz konnten am Montag ihre Geschäfte wieder öffnen. Das hatten sie sich lange ersehnt, kam für einige dann aber doch überraschend.

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

15:15 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 151 / +7 43,8 Ahrweiler 296 / +-0 77,6 Altenkirchen 338 / -9 83,8 Cochem-Zell 64 /-9 35,8 Mayen-Koblenz 279 / +27 53,6 Neuwied 351 / +10 83,7 Rhein-Hunsrück-Kreis 191 / -16 37,8 Rhein-Lahn-Kreis 224 /-2 56,4 Westerwaldkreis 249 /+5 47,1

+++ Geschäfte können unter Corona-Auflagen öffnen +++

9:40 Uhr

Die meisten Einzelhändler können ab Montag im nördlichen Rheinland-Pfalz ihre Geschäfte wieder öffnen. Das geht aus der neuen Corona-Verordnung des Landes hervor. In der kommenden Woche müssen demnach nur im Kreis Altenkirchen die Läden geschlossen bleiben. Denn dort liegt der Inzidenzwert bei

über 100. In den anderen Kreisen und Stadt Koblenz können die Geschäfte unter Corona-Auflagen öffnen. Wenn der Inzidenzwert über 50 liegt - wie zum Beispiel in den Kreisen Ahrweiler und Neuwied sowie der Stadt Koblenz, ist Einkaufen weiterhin nur nach Terminabsprache möglich. In den Kreisen Cochem-Zell, Mayen-Koblenz und im Westerwaldkreis liegt der Inzidenzwert aktuell unter 50. Dort können die Kunden auch spontan zum Shoppen gehen, allerdings wird die Zahl der Kunden in den Geschäften begrenzt.

+++ Impfzentren sollen bald mit voller Leistung arbeiten +++

9:35 Uhr

Die Impfzentren in Rheinland-Pfalz bereiten sich darauf vor, bald vollständig ausgelastet zu sein. Nach Angaben des Ministeriums sollen die Zentren bis zum 15. März in der Lage sein, zum Teil mehrere hundert Menschen täglich zu impfen. Für das Impfzentrum des Kreises Neuwied zum Beispiel bedeutet die Anweisung des Ministeriums, dass die Zahl der Impfungen pro Tag verdoppelt wird – von 400 auf 800. Das Zentrum muss dafür einen 2-Schicht-Betrieb einführen und wird auch am Wochenende impfen. Dazu müssen weitere Mitarbeiter bereit gestellt werden. Auch die anderen Impfzentren im Land sollen sich laut Ministerium darauf vorbereiten, bald unter Volllast zu arbeiten. Vorausgesetzt ist, dass genug Impfstoff zur Verfügung steht. Das soll aber bald so sein, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Daher sei es wichtig, dass die Impfzentren personell so aufgestellt seien, dass möglichst viel geimpft werden könne.

+++ Rangeleien bei Demo gegen Corona-Maßnahmen in Limburg +++

9:30 Uhr

Am Rande einer Versammlung in Limburg gegen die aktuellen Corona- Maßnahmen sind einige Teilnehmer kurzzeitig mit der Polizei aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilt, hatten Beamte zuvor einen Ordner kontrolliert, der keine vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung trug. Daraufhin habe dieser lautstark gegen die Kontrolle protestiert. Schnell hätten sich weitere Teilnehmer mit ihm solidarisiert und die Polizisten an ihre Polizeiautos zurückgedrängt. Dabei seien die Abstandsregeln

nicht eingehalten worden.