Leicht steigende Corona-Fallzahlen - erste Lockerungen - alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR-Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Dienstag (2.3.2021)

+++ Mehr Langzeitarbeitslose in der Corona-Pandemie +++

15:15 Uhr

Die Corona-Pandemie lähmt nach wie vor den Arbeitsmarkt im Norden von Rheinland-Pfalz. Wie die Agenturen berichten, ist der sonst übliche Frühjahrsaufschwung bislang ausgeblieben. Und es gibt deutlich mehr Langzeitarbeitslose als im Vorjahr: Wegen der Corona-Pandemie war es im vergangenen Jahr für Arbeitslose viel schwerer, wieder eine Beschäftigung zu finden. Gleichzeitig könnten Langzeitarbeitslose derzeit kaum gefördert werden, so der Leiter der Agentur für Arbeit in Neuwied, Starfeld. Fast überall tritt der Arbeitsmarkt auf der Stelle. Normalerweise startet um diese Zeit die Gastronomie in die neue Saison und stellt die im Winter abgemeldeten Mitarbeiter wieder ein. Wie das dieses Jahr sein wird, hänge stark von der Entscheidung über weitere Lockerungen ab, so der Leiter der Agentur für Arbeit in Koblenz, Schmidt.

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

15 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 137 / +1 48,2 Ahrweiler 300 / +9 80,7 Altenkirchen 295 / -15 107,1 Cochem-Zell 107 / +4 40,7 Mayen-Koblenz 252 / +6 39,6 Neuwied 289 / -2 75,5 Rhein-Hunsrück-Kreis 221 / -7 74,6 Rhein-Lahn-Kreis 236 / +-0 77,7 Westerwaldkreis 252 / -21 41,1

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.



+++ Betrugsversuche in den Impfzentren in Westerwald und Hunsrück +++

11:30 Uhr

Im Norden von Rheinland-Pfalz haben mehrfach Menschen versucht, mit falschen Angaben an einen früheren Impftermin zu kommen. Gleichzeitig steige die Akzeptanz gegenüber des AstraZeneca Impfstoffs.

+++ Verschärfte Corona-Beschränkungen im Kreis Altenkirchen +++

10:50 Uhr

+++ Offenbar weniger Vorbehalte gegen AstraZeneca-Impfstoff +++

9:05 Uhr

In den Impfzentren im nördlichen Rheinland-Pfalz gibt es mittlerweile offenbar weniger Vorbehalte gegen den AstraZeneca-Impfstoff. Inzwischen würden nur noch wenige Impftermine abgesagt, heißt es von den Kreisen. Von etwa 200 Impfterminen seien zehn abgesagt worden, weil die Menschen nicht mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft werden wollten, erklärte ein Sprecher des Kreises Mayen-Koblenz auf SWR-Anfrage. Am Anfang habe es noch mehr Ablehnung gegeben. Im Westerwaldkreis gebe es keine nennenswerte Zahl an Absagen, sagte eine Sprecherin. Im Kreis Altenkirchen dagegen lässt etwa jeder zehnte den Angaben zufolge seinen Impftermin verfallen, zum Teil wegen Vorbehalten gegen den Impfstoff. Die seien aber unbegründet, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Wegen der ausgefallenen Termine sei aber bislang kein Impfstoff verloren gegangen, weil sich der Impfstoff gut lagern lasse und einfach an den nächsten in der Reihenfolge gegeben werden könne.

+++ Großer Andrang in den Gartenmärkten nach Öffnung +++

9 Uhr

Erste Geschäfte dürfen unter Auflagen wieder öffnen, darunter auch das Gartencenter in Mülheim-Kärlich. Am ersten Tag der Öffnung kamen viele Blumenfreunde zum einkaufen.

Montag (1.3.2021)

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

15:40 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 136 / -7 41,2 Ahrweiler 291 / -5 67,6 Altenkirchen 310 / -4 107,9 Cochem-Zell 103 / -8 29,3 Mayen-Koblenz 246 / -10 40,6 Neuwied 291 / -11 78,2 Rhein-Hunsrück-Kreis 228 / -17 93,1 Rhein-Lahn-Kreis 236 / -3 93,2 Westerwaldkreis 273 / -3 47,1

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Menschen am Mittelrhein sehnen sich nach Öffnung von Außengastronomie +++

12:45 Uhr

Das schöne Wetter lockt nach draußen aber leider kann man seinen Spaziergang noch nicht mit einem Besuch in einem Eiscafé oder in einer Konditorei krönen. Gastronomen und Spaziergänger am Mittelrhein haben dafür wenig Verständnis.

+++ Bewohner und Mitarbeiter der Behinderteneinrichtung Stiftung Scheuern geimpft +++

12:30 Uhr

Die bisher größte Corona-Impfaktion im Rhein-Lahn-Kreis ist am Wochenende erfolgreich verlaufen. Nach Angaben der Kreisverwaltung erhielten rund 1.300 Menschen, die in den Behinderteneinrichtungen der Stiftung Scheuern im Rhein-Lahn-Kreis leben und arbeiten, eine Corona-Schutzimpfung. Die Mobilen Impf-Teams des Deutschen Roten Kreuzes waren an den Standorten der Stiftung in Nassau, Bad Ems, Nastätten und Laurenburg im Einsatz. Sie impften in kleinen Impfzentren oder in den Wohngruppen der Einrichtung. Insgesamt leben und arbeiten in der Einrichtung für Behindertenhilfe etwa 1.800 Menschen.

+++ Keine Verstöße am Corona-Kontrolltag +++

10:05 Uhr

Am landesweiten Corona-Kontrolltag haben Polizei und Ordnungsämter am Sonntag im Norden von Rheinland-Pfalz keine Verstöße registriert. Es seien zwar viele Ausflügler unterwegs gewesen – zum Beispiel rund um den Nürburgring in der Eifel, auf der Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück und an der Loreley – die Menschen hätten sich aber an Abstandsregeln und Maskenpflicht gehalten. Bei den Kontrollen waren nach Angaben des Innenministeriums neben den Polizisten aus den Präsidien auch mehr als 100 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei im Einsatz.

+++ Zoo Neuwied bereitet sich auf Wiedereröffnung vor +++

10 Uhr

In wenigen Tagen wird der Zoo in Neuwied wieder eröffnen. Dazu müssen noch einige Formalitäten erledigt werden.