Leicht steigende Corona-Fallzahlen und nach wie vor viele Einschränkungen des öffentlichen Lebens - alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR-Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Freitag (26. Februar)

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

16 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 153/ -8 35,9 Ahrweiler 319/ +9 79,9 Altenkirchen 316/ +53 127,3 Cochem-Zell 133/ -12 35,8 Mayen-Koblenz 261/ +5 37,3 Neuwied 290/ -1 82,6 Rhein-Hunsrück-Kreis 266/ +2 99,8 Rhein-Lahn-Kreis 247/ +7 89,1 Westerwaldkreis 287/ +9 55,5

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Viele Absagen im Impfzentrum Neuwied +++

9:30 Uhr

Im Impfzentrum des Kreises Neuwied in Oberhonnefeld läuft es nicht rund: Seit AstraZeneca angeboten wird, werden jeden Tag viele Impftermine abgesagt und der Impfstoff bleibt übrig.

+++ Wegen Corona-Pandemie auch weniger Straftaten +++

9:15

Im vergangenen Jahr gab es im nördlichen Rheinland-Pfalz spürbar weniger Straftaten als im Vorjahr. Das hat die Polizei am Donnerstag in ihren Kriminalstatistiken bekannt gegeben. Das Polizeipräsidium Koblenz meldet rund fünf Prozent weniger Straftaten. Ein Grund dafür sei unter anderem die Corona-Pandemie. So sei beispielsweise deutlich seltener eingebrochen worden, weil viele Menschen zuhause geblieben seien. Ähnlich sei es auch in Neuwied und Zell gewesen. Rund zwei Drittel aller Straftaten konnten den Angaben zufolge aufgeklärt werden.

Donnerstag (25. Februar)

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

17 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 161/ -1 36,8 Ahrweiler 310/ +1 83,8 Altenkirchen 263/ +27 93,9 Cochem-Zell 145/ +4 42,3 Mayen-Koblenz 256/ +1 33,6 Neuwied 291/ +29 76,0 Rhein-Hunsrück-Kreis 264/ +11 96,9 Rhein-Lahn-Kreis 240/ +17 81,8 Westerwaldkreis 296/ -11 54,5

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Sommerrodelbahnen fordern öffnen zu dürfen +++

9:30 Uhr

Die Betreiber der Sommerrodelbahnen bei Altenahr im Kreis Ahrweiler und auf dem Loreleyplateau fordern, dass sie ihre Anlagen wieder für Besucher öffnen dürfen. Zusammen mit einem Sommerrodelbahn-Betreiber aus Saarburg haben sie einen offenen Brief an das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium geschickt. In dem Brief wünschen sich die Sommerrodelbetreiber, dass ihre speziellen Sportanlagen in der neuen Corona-Verordnung beachtet werden. Die Bahnen seien alle im Freien, bei den Auf- und Abfahrten der Bahnen könne für genug Abstand zwischen den Rodlern gesorgt werden. Auch für die bereits genutzten Rodelschlitten gebe es ein Hygienekonzept. Die Sommerrodelbahn im Ahrtal habe bereits seit Anfang November geschlossen. Doch gerade bei dem schönen Wetter könnte die Rodelbahn beispielsweise für Familien eine willkommene Abwechslung sein, heißt es in dem Brief. Das Verbot der Rodelbahnen sei nach Angaben der Betreiber nicht mehr rechtlich gerechtfertigt - angesichts der Hygienekonzepte und der schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen.

+++ Kostenlose Corona-Tests für Wahlhelfer in Koblenz +++

9:15 Uhr

Der Stadt Koblenz fehlen nur noch knapp 30 Wahlhelfer für die Landtagswahl am 14. März. Nach Angaben eines Stadtsprechers haben sich bisher etwa 870 Wahlhelfer gemeldet. Am Freitag und Samstag vor der Wahl bietet die Stadt kostenlose Corona-Tests für alle Wahlhelfer an. Die Ergebnisse sollen noch vor der Wahl vorliegen. Außerdem soll bei allen Helfern, die in der Rhein-Mosel-Halle Briefwahlunterlagen auszählen, am Eingang Fieber gemessen werden. Sollte die Temperatur zu hoch ausfallen, dürften Helfer nicht an der Auszählung teilnehmen. Nach Angaben eines Stadtsprechers möchte die Verwaltung durch diese Maßnahmen die Wahl für alle Helfer und Wähler so sicher wie möglich machen.

+++ Corona zerschlägt Pläne von Koblenzer Abiturienten +++

9 Uhr

Ein Auslandsaufenthalt, ein Praktikum oder ein FSJ: Viele Abiturienten wollen sich nach dem Abschluss eine kurze Auszeit gönnen. Wegen Corona fallen aber viele Pläne ins Wasser.

Mittwoch (24. Februar)

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

15 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 162 / -4 33,3 Ahrweiler 309 / +5 83,8 Altenkirchen 236 / +13 70,6 Cochem-Zell 141 / +1 65,2 Mayen-Koblenz 255 / -12 31,2 Neuwied 262 / -4 57,4 Rhein-Hunsrück-Kreis 253 / +15 94 Rhein-Lahn-Kreis 223 / +2 75,2 Westerwaldkreis 285 / +3 47,5

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Musikschulen freuen sich über Corona-Lockerungen +++

14 Uhr

Die Musikschulen im nördlichen Rheinland-Pfalz freuen sich über die angekündigten Corona-Lockerungen der Landesregierung

Sie dürfen ab Montag zumindest wieder Einzelunterricht unter strengen Hygiene-Regeln anbieten. Desinfektionsspender, Masken, transparente Trennwände: Bei der Musikschule Wagner in Koblenz ist alles vorbereitet, damit die Schüler am Montag wiederkommen können. Er freue sich ein Loch in den Bauch, sagte der Leiter Gerd Wagner auf SWR-Anfrage. Auch bei der Musikschule Tonfabrik in Höhr-Grenzhausen ist alles vorbereitet. Die Entscheidung, ob Präsenz- oder weiter Onlineunterricht stattfinde, überlasse er aber den Schülern und Lehrern, so der Leiter Timo Ickenroth. Die städtische Musikschule Neuwied bleibt dagegen Montag und Dienstag vorerst geschlossen. Es gebe erst noch viele Fragen zu klären, heißt es. Onlineunterricht fände aber wie gewohnt statt.

+++ Tierparks erleichtert über Wiedereröffnung +++

14 Uhr

Der Zoo in Neuwied und die Tierparks im nördlichen Rheinland-Pfalz sind erleichtert. dass sie am Montag 01. März 2021, wieder für Besucher öffnen dürfen.

+++ Gastro-Branche enttäuscht wegen Teillockerungen ab 01. März +++

08:30 Uhr

Hoteliers und Gastronomen aus dem Norden von Rheinland-Pfalz sind enttäuscht, dass sie von den angekündigten Corona-Lockerungen der Landesregierung ausgenommen werden. Während viele Branchen ab Montag wieder öffnen dürfen, müssen Hotels und Restaurants weiter geschlossen bleiben. Wilfried Orsowa vom Haus am Kipp in Gutenacker im Rhein-Lahn-Kreis ist einfach nur traurig. Viele Kollegen lebten nach über vier Monaten Lockdown am Rande des Existenzminimums, sagte der Restaurant- und Hotelbesitzer auf SWR-Anfrage. Auch Joachim Mehlhorn von Diehls Hotel in Koblenz reagierte enttäuscht, dass die Gastronomie noch nicht öffnen darf. Er könne nicht verstehen, warum trotz Hygiene-Konzepten und sinkender Inzidenzwerte Hotels und Restaurants weiter geschlossen bleiben müssten. Die Situation nage an den Hoteliers und den Wirten, sagte Antoine Rieger vom Hotel Krupp in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Viele Mitarbeiter seien schon lange in Kurzarbeit. Am Freitag will die Branche erneut mit einer Mahnwache am Deutschen Eck auf ihre angespannte Situation aufmerksam machen.

+++ Übrig gebliebene Corona-Impfdosen gehen an Arztpraxen +++

7 Uhr

In Koblenz und im Kreis Neuwied werden übrig gebliebene Corona- Impfdosen aktuell unter anderem an das Personal von Arztpraxen verimpft. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums sollen übrig gebliebene Impfdosen Personen aus der Gruppe mit höchster Priorität erhalten. Das Koblenzer Impfzentrum kontaktiere in solchen Fällen beispielsweise Institutionen, wie das Deutsche Rote Kreuz, damit Rettungssanitäter geimpft werden könnten. Nach Angaben eines Stadtsprechers wurde die Liste mittlerweile um die Rettungswachen etwa in Weißenthurm und um das Personal von Arztpraxen in Koblenz erweitert. Ähnlich sehe es auch im Kreis Neuwied aus. Nach Angaben eines Sprechers muss für die Corona- Impfung immer ein ganzes Gebinde aufbereitet werden – beim BionTech Impfstoff ergibt ein Gebinde sechs Impfdosen. Wenn nur noch vier Personen zur Impfung angemeldet seien, dann würden somit zwei Impfdosen übrig bleiben. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums werden die übrig gebliebenen Impfdosen in einer Datenbank geführt.

Dienstag (23. Februar)

+++ Weniger Grippekranke durch Corona-Maßnahmen +++

15:50 Uhr

Dem Landesuntersuchungsamt in Koblenz sind seit Jahresbeginn nur sechs Grippefälle aus ganz Rheinland-Pfalz gemeldet worden. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum knapp 3.000 Fälle. Als Grund nennt das Landesuntersuchungsamt die Corona-Hygienemaßnahmen und die geltenden Kontaktbeschränkungen. Auch Magen-Darm-Erkrankungen durch das Norovirus seien seltener aufgetreten. Im Januar 2021 waren 19 Fälle gemeldet worden, im Januar 2020 dagegen über 400 Fälle.

+++ Neuwied gegen Einsatz von Feuerwehrleuten bei Corona-Schnelltests +++

15:50 Uhr

Die Landesregierung hat vorgeschlagen, freiwillige Feuerwehrleute in den Testzentren für die neuen Corona-Schnelltests einzusetzen. Aus Neuwied und dem Kreis Altenkirchen kommt Kritik.

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

15:45 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 166/ -17 20,2 Ahrweiler 304/ +-0 76,1 Altenkirchen 223/ -14 69,9 Cochem-Zell 140/ -1 68,4 Mayen-Koblenz 267/ -21 36,4 Neuwied 266/ -26 64,5 Rhein-Hunsrück-Kreis 238/ -9 86,3 Rhein-Lahn-Kreis 221/ -7 77,7 Westerwaldkreis 282/ -15 47,1

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.



+++ Brauereien leiden unter Auswirkungen des Lockdowns +++

08:30 Uhr

Auch Brauereien aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz fordern von der Bundesregierung staatliche Hilfen, weil sie wegen des Corona-Lockdowns hohe Umsatzeinbußen haben. Das haben sie in einem Brandbrief bekanntgegeben, der jetzt veröffentlicht wurde. An der Forderung beteiligen sich über 300 Brauereien aus ganz Deutschland. Der Geschäftsführer der Koblenzer Brauerei sagte dem SWR, dass rund die Hälfte des Umsatzes weggebrochen sei. Die Branche hoffe, dass die Gastronomie bald wieder öffnen dürfe. Sie sei eine wichtige Einnahmequelle. Die Lahnsteiner Brauerei hat nach Angaben ihres Geschäftsführers während des Lockdowns 80 Prozent weniger Umsätze gemacht. Das sei existenzbedrohend. Die Westerwald-Brauerei berichtet, dass das ausgefallene Karnevalsgeschäft und das ruhende Vereinsleben vor allem die kleineren Brauereien hart träfe. Man wünsche sich von der Politik mehr Planungssicherheit, da die Bierproduktion viel Vorlauf bräuchte.

Montag (22. Februar)

+++ Auch Koblenz bekommt Geld zur Belebung der Innenstadt nach der Corona-Krise +++

16 Uhr

Die fünf größten rheinland-pfälzischen Städte - die sogenannten Oberzentren - bekommen Geld, um ihre Innenstädte nach der Corona-Krise zu beleben, darunter auch Koblenz. Das hat Ministerpräsidentin Dreyer angekündigt. Geplant sei, dieses und nächstes Jahr jeweils 250.000 Euro auszuzahlen. Das Land werde den Städten dabei nicht vorschreiben, wie sie das Geld verwenden. Möglich seien beispielsweise die Förderung von Online-Marktplätzen oder so genannte Pop-up-Stores, also auf Zeit entstehende Geschäfte in leerstehenden Räumen.

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

15 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 183/ -68 27,2 Ahrweiler 304/ -7 76,9 Altenkirchen 237/ +32 79,2 Cochem-Zell 141/ -9 88,0 Mayen-Koblenz 288/ -67 42,0 Neuwied 292/ +8 66,2 Rhein-Hunsrück-Kreis 247/ -12 87,2 Rhein-Lahn-Kreis 228/ -5 79,3 Westerwaldkreis 297/ -16 53,5

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Corona-Mutationen: In Bad Ems bleiben Kitas und Grundschulen geschlossen +++

14:45 Uhr

In Bad Ems werden ab sofort alle fünf Kitas zwei Wochen lang wegen der vielen Corona-Mutationen in der Stadt geschlossen. Außerdem bleiben die beiden Grundschulen vorerst zu.

+++ Gesundheitsämter im Norden des Landes stocken Personal auf +++

9:30 Uhr

Die Gesundheitsämter im Norden von Rheinland-Pfalz haben ihr Personal seit Beginn der Corona-Krise teils deutlich aufgestockt. Die meisten der neu geschaffenen Stellen sind allerdings bis Ende 2022 befristet. Die Befristung mache auch Sinn, heißt es zum Beispiel von der Sprecherin im Rhein-Hunsrück-Kreis, da aktuell niemand wisse, wie sich die Corona-Krise entwickelt und ob die zusätzlichen Mitarbeiter weiter benötigt werden. Einen der größten Anstiege verzeichnet das Gesundheitsamt im Rhein-Lahn-Kreis, wo die Zahl der Vollzeitstellen von 21,5 auf 27 angehoben wurde. Aber auch im Westerwaldkreis ist die Zahl von 30 auf 35 gestiegen und soll bis Ende des Jahres bei 40 liegen. Vereinzelt sind auch noch freie Stellen vor allem im medizinischen Bereich unbesetzt. Hier fordern die Kreissprecher bessere Bezahlung vor allem für Ärzte im Gesundheitswesen.

+++ Keine Präsenzpflicht für Grundschüler im Kreis Cochem-Zell +++

9 Uhr

Den Eltern von Grundschülern im Kreis Cochem-Zell ist es freigestellt, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken oder nicht. Hintergrund der Entscheidung ist der hohe Indzidenzwert im Kreis.