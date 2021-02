per Mail teilen

Sinkende Corona-Fallzahlen, aber immer noch Einschränkungen des öffentlichen Lebens - alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR-Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Montag, 15. Februar 2021

+++ Land stellt in Polch Impfplan für März vor +++

7:00

Auch in Rheinland-Pfalz Menschen sollen jetzt Menschen unter 65 Jahren mit dem Impfstoff von AstraZeneca gegen Corona geimpft werden. Ministerpräsidentin Dreyer und Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler informieren heute Nachmittag um 14:30 Uhr im Impfzentrum in Polch über die entsprechende Planung des Landes. Etwa darüber, wie viele neue Impftermine es in Rheinland-Pfalz geben soll – und wer im März mit einer Corona-Impfung rechnen kann.

Impfplan für Rheinland-Pfalz für März wird vorgestellt

