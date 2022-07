Corona: Immer mehr Personal fällt in Kliniken rund um Koblenz aus

Viele Kliniken im Norden von Rheinland-Pfalz haben momentan wieder verstärkte Personalausfälle wegen steigenden Corona-Fällen. Noch aber könnten die Ausfälle kompensiert werden.

Im Lahnsteiner St. Elisabeth-Krankenhaus hat sich nach Angaben eines Sprechers die Zahl der coronabedingten Ausfälle beim Personal von Ende Juni bis jetzt verdoppelt. Von den 300 Mitarbeitern im Haus seien aktuell 25 krank. Betroffen seien elf Beschäftigte des Pflegepersonals, die übrigen gehörten zur Ärzteschaft und der Klinikverwaltung. Die Personalsituation sei angespannt, die medizinische Versorgung aber gewährleistet.

Derzeit könnten planbare Operationen noch durchgeführt werden

In den St. Vincenz-Krankenhäusern in Diez und in Limburg fehlen nach Angaben des Geschäftsführers momentan 15 Mitarbeiter – planbare Operationen seien aber immer noch machbar. Im Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es von 1.000 Mitarbeitern 21 Ausfälle aufgrund einer Corona-Infektion, teilte eine Sprecherin mit. Der Betrieb laufe ohne Einschränkungen weiter. Nach Angaben der Sprecherin gab es bereits zu einem anderen Zeitpunkt einmal 50 Personalausfälle.

In den fünf Häusern des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein melden sich nach Angaben einer Sprecherin ebenfalls wieder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank. Es komme vereinzelt zu Einschränkungen. Die Personalausfälle könne man aber noch kompensieren, die Versorgung der Patienten sei daher gesichert.