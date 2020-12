Das hat nach Angaben der Verwaltung der Kreisausschuss beschlossen. Die Geräte können zwar keine virushaltigen Aerosole nachweisen - eine erhöhte Kohlendioxid-Konzentration deutet aber daraufhin, dass zu lange nicht gelüftet wurde und das Infektionsrisiko erhöht sein kann.

Die Geräte zeigen mit den Farben grün, gelb und rot die Luftqualität an. In den Schulen im Kreis Ahrweiler regeln seit Mitte November solche CO2-Ampeln die Belüftung in den Klassenräumen. Das Erich-Klausener-Gymnasium in Adenau hat die Geräte als erste Schule im Kreis vor den Herbstferien erfolgreich ausprobiert.