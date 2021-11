Clubbetreiber planen Schließung

Betreiber von Nachtclubs in Koblenz und Lahnstein schließen ihr Lokal, weil nach der neuesten Corona-Vorgabe des Landes die 2G-Regelung plus Maskenpflicht gilt. Demnach muss die Maske getragen werden, wenn kein Abstand gehalten werden kann, also auch auf der Tanzfläche. Der Betreiber des Circus Maximus in Koblenz, Ralf Prestenbach, hätte sich für seinen Nachtclub und sein Restaurant die 2G-Plus-Regel gewünscht, also Geimpft, Genesen und Getestet. Tanzen mit Maske komme für seine Gäste kaum in Frage, deshalb werde er am Montag wieder schließen. Der Betreiber der Kulturscheune in Lahnstein will am Sonntag entscheiden, ob er wieder schließt. Michael Körner hat eigenen Angaben zufolge in den letzten Wochen etwa 50.000 Euro in Luftfilteranlagen investiert, außerdem in Werbeplakate.