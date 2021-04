In Koblenz gilt wegen der neuen Vorgaben der Bundesnotbremse eine neue Allgemeinverfügung. Deshalb wird nach Angaben der Stadt ab Montag auch der Busverkehr eingeschränkt.

In Koblenz fahren die Busse von heute an auch an Wochentagen nach dem Samstagsfahrplan. Von Montag bis Freitag wird der eingeschränkte Linienverkehr aber ergänzt durch zwei reguläre Busverbindungen. Die Linie 14 fährt wie gehabt aus der Koblenzer Innenstadt in die Stadtteile Rauental, Metternich und Rübenach. Linie 6 fährt ihren normalen Linienweg bis Moselweiß.

Samstags gilt dann der reguläre Samstagsfahrplan für alle Linien. Und am Sonntag der Sonntagsfahrplan. An allen Tagen fahren die Busse jedoch nur bis 22.30 Uhr.

Schulen bis Dienstag geschlossen

Wegen der Allgemeinverfügung bleiben in Koblenz am Montag und Dienstag außerdem alle Schulen geschlossen. Denn mit Inkrafttreten der Bundes-Notbremse wird der Präsenzunterricht verboten, wenn an drei Tagen in Folge die Inzidenz von 165 überschritten wird. In den Kitas gibt es vorerst noch eine Notbetreuung. Die Stadtverwaltung werde heute Morgen die weiteren Schritte besprechen und sie bekannt geben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Koblenz.