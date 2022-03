Schon jetzt sehr viele Anträge auf Briefwahl

per Mail teilen

Die Zahl der Briefwähler im nördlichen Rheinland-Pfalz für die Bundestagswahl in knapp vier Wochen hat deutlich zugenommen. Die Kommunen verzeichnen nach eigenen Angaben eine Rekordzahl an Anträgen. Die Stadt Neuwied etwa meldet bereits jetzt - gut vier Wochen vor der Wahl - mehr Anträge als bei der gesamten Briefwahlperiode der vergangenen Bundestagswahl. Die Stadt habe das Team zur Bearbeitung der Anträge zwar aufgestockt, weil schon klar gewesen sei, dass es in diesem Jahr besonders viele Anträge geben würde. Mit einer solchen Flut habe man aber nicht gerechnet, heißt es von der Verwaltung.

Ähnlich sieht es in der Stadt Koblenz aus. Seit einer Woche können die Menschen hier die Unterlagen beantragen, bereits jetzt zeichne sich eine hohe Briefwahlbeteiligung ab, sagte ein Sprecher. Verwunderlich ist das nicht: Wegen der Gefahr von Corona-Infektionen hatte die Politik zum Teil dazu aufgerufen, bei der Wahl nicht persönlich zu erscheinen, sondern die Möglichkeit zur Briefwahl zu nutzen.