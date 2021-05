per Mail teilen

Im Koblenzer Stadtteil Karthause hat es am Sonntagabend in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatte eine Bewohnerin möglicherweise ihr Essen auf dem Herd vergessen. Sie selbst und die anderen Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus auf der Karthause selbst verlassen. Nur zwei flüchteten auf den Balkon. Die Rettungskräfte brachten vier Personen mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.