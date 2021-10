per Mail teilen

Die Feuerwehr in Koblenz hat am Montagabend drei Katzen aus einer brennenden Wohnung gerettet. Nach ihren Angaben war der Brand offenbar gegen 21:30 Uhr in der Küche einer Wohnung im Stadtteil Rauental ausgebrochen. Zwei Menschen atmeten Rauchgase ein und wurden dadurch leicht verletzt. Der Grund für den Brand ist bislang noch unklar.