In Koblenz-Rauental ist in der Nacht zum Donnerstag ein Bewohner bei einem Zimmerbrand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer kurz nach zwei Uhr gemeldet. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnten die Bewohner des Gebäudes schnell in Sicherheit gebracht werden. Der schwer verletzte Mann kam in ein Krankenhaus. Das Feuer wurde gelöscht, warum es ausbrach, ist noch nicht geklärt.