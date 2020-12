per Mail teilen

Seit Jahresanfang gilt in Deutschland die Bonpflicht: Für jedes Brötchen beim Bäcker oder den Kaffee im Café bekommen die Kunden einen Kassenzettel. Die Reaktionen in Koblenz sind eindeutig.

Im Kaffeeladen "Kaffee Junge" in der Koblenzer Casinostraße sorgt die Bonpflicht für völliges Unverständnis. Inhaber Axel Junge ist deshalb etwas früher als sonst gekommen. Um zu kontrollieren, dass der Bondrucker auch wirklich funktioniert, der ja mehr drucken muss als bislang.

"Ich will keinen Bon und suche den Papierkorb, in den ich ihn werfen kann." Kunde im Kaffeeladen "Kaffee Junge" in der Koblenzer Innenstadt

Die Bonpflicht sei ein Irrsinn, schimpfen auch die Kunden, die zum ersten Mal zur Tasse Kaffee einen Kassenbeleg bekommen haben. Viel zu viel Müll kritisiert einer kopfschüttelnd. Auch in der Bäckerei ein paar Schritte weiter, wollen die Kunden die neuen Kassenbons nicht. Eine Mitarbeiterin erzählt, dass die meisten sie einfach auf der Theke liegen lassen.

In einem Koblenzer Kiosk hängt dieser blaue Müllsack mit der Aufschrift "Finanzamt-Irrsinn". SWR

Blauer Müllsack neben der Tür

Auch der Betreiber des "Altstadtlädchens" ist stinksauer. Guido Maus verkauft in seinem Kiosk Souvenirs, Zigaretten und auch Kaffee. Trotzdem nimmt er die neue Kassenbonpflicht mit Humor – und hat sich etwas einfallen lassen: Direkt neben der Eingangstür hängt jetzt in seinem Kiosk ein großer blauer Müllsack mit der Aufschrift "Finanzamt-Irrsinn". "Dort kann jeder Kunde sofort seinen Bon entsorgen", sagt er. Die meisten täten das auch.

Deshalb kommt die Pflicht zum Kassenzettel

Das große Ziel des neuen Gesetzes ist es, die Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Zehn Milliarden Euro an Steuergeldern werden laut Bundesrechnungshof jedes Jahr in Deutschland an Geschäftstheken hinterzogen. Der Bund hat diesem Schwarzgeld vor ein paar Jahren den Kampf angesagt und ein umfangreiches Maßnahmenpaket verabschiedet. Dazu gehört auch die Bonpflicht.

Das Bundesfinanzministerium geht davon aus, dass Steuerermittler, die vor Ort eine Überprüfung durchführen, leichter herausfinden können, ob die Kasse stimmt, wenn an die Kunden verbindlich ein Kassenbon ausgegeben worden ist.

Handel und Dienstleistungsbranche kritisieren doppelte Maßnahmen

Die Händler und Dienstleister sind allerdings skeptisch. Hier halten die Bonpflicht für überflüssig, weil 2020 alle Geschäfte in Deutschland ihre Kassen mit einem neuen System ausrüsten müssen – mit einer sogenannten technischen Sicherheitseinrichtung. So sollen alle Verkaufsvorgänge fälschungssicher in der Kasse aufgezeichnet werden. Allerdings gibt es damit noch Probleme, deshalb wurde die Frist für diesen Systemwechsel auf Ende September 2020 verschoben.

Seit 2020 sind Geschäfte dazu verpflichtet, ihren Kunden Kassenbons auszudrucken. (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Lucas Bäuml/dpa

Kassenbon-Pflicht contra Nachhaltigkeit

Der nächste Kritikpunkt ist der zusätzliche Müll, der durch die Bons entsteht: Zwei Millionen Kilometer sollen diese zusätzlich benötigten Kassenbons aneinandergereiht im Jahr lang sein. Das hat der Handelsverband Deutschland berechnet. Zudem bestehen diese Kassenbons nicht aus normalem Papier. Sie müssen in den gelben Sack oder in den Restmüll, weil die Papierbeschichtungen Chemikalien wie Bisphenol A enthalten, die in den menschlichen Hormonhaushalt eingreifen.

Ausnahmen vom Zwang zum Kassenbon

Wer keine elektrische Kasse hat, zum Beispiel sehr kleine Läden, Vereine und Weihnachts- oder Wochenmarktbeschicker müssen weiterhin keine Kassenbons ausgeben. Außerdem können sich kleinere Geschäfte mit einer großen Laufkundschaft von der Bonpflicht befreien lassen, wenn die Ausgabe eine unzumutbare Belastung darstellt.