Steigende Corona-Fallzahlen und neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens - alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Montag (30. November)

+++ Kulturwerk Wissen fordert mehr Hilfen für Kultur-Betriebe +++

10:40

Konzerte, Lesungen, Kinovorstellungen oder Theater- und Opernaufführungen - der weitaus größte Teil der Kulturveranstaltungen musste in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Die Kulturschaffenden schlagen Alarm - etwa das Kulturwerk in Wissen im Kreis Altenkirchen. Sie fordern mehr Hilfen von Bund und Land, denn durch die massiven Umsatzeinbrüche seien sie in ihrer Existenz bedroht.

+++ Landkreis Neuwied errichtet Impfzentrum ++

10:00

Das Impfzentrum im Kreis Neuwied kommt in eine Gewerbehalle in Oberhonnefeld. Das hat der Krisenstab mitgeteilt. Dort werde jetzt die notwendige Struktur aufgebaut. Die Gewerbehalle ini Oberhonnefeld sei günstig gelegen und gut an den ÖPNV angebunden. Jedes Impfzentrum im Land wird von einem regionalen Impfzentrumskoordinator geleitet. "Wir konnten hierfür unseren ehemalige Kreisfeuerwehrinspekteur Werner Böcking gewinnen. Er verfügt über fundierte Fachkenntnis und hat ein gutes Netzwerk," freut sich Landrat Achim Hallerbach. Das Impfzentrum in Oberhonnefeld soll nach den Vorgaben des Landes bis zum 15. Dezember aufgebaut sein.

+++ Zwei weitere Tote im Kreis Neuwied +++

7:30

Im Kreis Neuwied sind zwei weitere Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Nach Angaben der Kreisverwaltung handelt es sich um einen Mann aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf, der 1936 geboren wurde. Und um eine Frau aus der Stadt Neuwied, die 1939 geboren wurde. Über das Wochenende wurden im Kreis Neuwied 75 neue Positivfälle registriert.