Steigende Corona-Fallzahlen und neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens - alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Montag (21. Dezember 2020)

+++ Weitere Positivfälle und Tote im Norden von RLP +++

16:15

Im Kreis Neuwied sind heute 68 neue Positivfälle und ein weiterer Todesfall bekannt geworden. Im Kreis Mayen-Koblenz ist ein weiterer Mensch nach einer Corona-Infektion gestorben, zudem wurden 81 neue Positivfälle bekannt. Im Kreis Altenkirchen ist nach Angaben der Kreisverwaltung eine Seniorin verstorben, die im Seniorenheim in Muderbach lebte. Hier wurden neun neue Infektionen am Montag gemeldet. Im Westerwaldkreis sind weitere Fälle an verschiedenen Schulen bekannt geworden. Im Kreis Cochem-Zell gab es 112 Neuinfektionen.

+++ Freiwilliger Biontech-Impfstoff-Tester von der Ahr+++

14:00

Die Europäische Arzeneimittelbehörde EMA hat ihr Gutachten über den von der Mainzer Firma Biontech mitentwickelten Impfstoff gegen das Corona-Virus vorgestellt und grünes Licht gegeben. Udo Oelke aus Grafschaft hatte den Impfstoff als Freiwilliger getestet und nach eigenen Angaben so gut wie keine Nebenwirkungen verspürt.

+++ Brohltal-Klinik St. Josef schließt bis zu 4. Januar +++

9:15

Die Brohltal-Klinik St. Josef in Burgbrohl im Kreis Ahrweiler wird aufgrund mehrerer Corona-Infektionen über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel geschlossen. Diese Regelung gilt nach Angaben der Kreisverwaltung bis zum 4. Januar 2021. Die betroffenen Patienten werden weiterhin in der Klinik versorgt, die positiv getesteten Mitarbeiter befinden sich in Absonderung.

+++ Weitere Todesfälle im Norden von RLP +++

08:00

Im Norden von Rheinland-Pfalz sind in den vergangenen Tagen weitere Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben: Der Kreis Neuwied meldet vier weitere Todesfälle über das Wochenende und 139 neue Positivfälle. Es seien aktuell mehrere Senioreneinrichtungen im Kreis Neuwied betroffen.

+++ Zahl der Infizierten in Pflegeheim in Nassau steigt +++

07:00

Nach einem Corona-Virus-Ausbruch in einer Pflegeinrichtung in Nassau um Rhein-Lahn-Kreis steigt die Zahl der infizierten. Nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes sind inzwischen über 60 Bewohner und Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Außerdem ist nach einem ersten Todesfall am Wochenende ein weiterer Bewohner gestorben. Um die Lage in den Griff zu bekommen, wurde die Gruppe der Infizierten inzwischen von den Nicht-Infizierten getrennt.

Nach Angaben der Kreisverwaltung gebe es allerdings auch einen akuten Personal-Engpass, weil auch viele Mitarbeiter infiziert seien. Man habe deswegen dem Pflegeheim eine Ausnahme-Genehmigung gegeben. Damit dürfen auch infizierte Pflegekräften weiter arbeiten, wenn sie keine Symptome haben. Allerdings nur in den Bereichen mit infizierten Bewohnern. Insgesamt leben in der Einrichtung in Nassau rund 100 Menschen.