Pfarreien in Neuwied und Hunsrück fusionieren zu "Pastoralen Räumen"

Infos zu weiteren "Pastoralen Räumen" ab 2022 im Norden von RLP

Der Pastorale Raum Mayen umfasst die Pfarreiengemeinschaften Mayen, Mendig und Nachtsheim sowie die zum 1. Januar neu fusionierende Pfarrei Langenfeld St. Jodokus (ehemals PG Langenfeld). Neben den Pfarreien, die bisher im Dekanat Mayen-Mendig zusammengeschlossen waren, wird die Pfarrei und Kirchengemeinde Rieden dem Pastoralen Raum Mayen angeschlossen.

Der Pastorale Raum Koblenz umfasst die Pfarreiengemeinschaften (PG) Bendorf, Koblenz-Innenstadt Dreifaltigkeit, Koblenz Rechte Rheinseite, Koblenz Metternich, Koblenz Moselweiß, Rhens und Vallendar sowie die zum 1. Januar neu fusionierende Pfarrei Koblenz St. Petrus und St. Martinus (ehemals PG Koblenz Neuendorf).

Der künftige Pastorale Raum Maifeld-Untermosel umfasst die Pfarreiengemeinschaften Maifeld, Untermosel-Hunsrück sowie Ochtendung-Kobern.

Zudem planen nach Angaben des Bistums Trier diese Pfarreiengemeinschaften eine Fusion am 1. Januar 2022: St. Marien in Andernach, Bad Neuenahr-Ahrweiler, St. Josef in Boppard, Brohltal, St. Maria Magdalena Großmaischeid-Isenburg, St. Petrus und St. Martinus in Koblenz, St. Jodokus in Langenfeld, Linz am Rhein und Höhe St. Marien und St. Matthias in Neuwied.