Koblenzer Botaniker nennen unbekannte Baumart nach Peter Wohlleben

Forscher der Universität Koblenz-Landau haben im Regenwald in Ruanda einen "Sensationsfund" gemacht. Die unbekannte Baumart trägt den Namen des Försters und Autors Peter Wohlleben aus Hümmel.

Der bis zu 30 Meter hohe Mahagonibaum im Bergregenwald in Ruanda wurde bislang mit einer anderen Art verwechselt: Für den Urwaldriesen wählten Eberhard Fischer, Dorothee Killmann und Burkhard Leh von der Universität Koblenz-Landau und ihr belgischer Kollege Steven Janssens einen prominenten Namenpaten: Der Förster Peter Wohlleben aus Hümmel im Kreis Ahrweiler setzt sich schon lange für alternative Methoden in der Forstwirtschaft ein. Weltweit bekannt wurde er als Autor mit seinem Bestseller "Das geheime Leben der Bäume". Als Förster legt er sich immer wieder mit Kollegen an, deren Methoden er kritisiert.

Koblenzer Forscher: "Das ist eine Sensation"

"Während Entdeckungen von Flechten, Moosen, Farnen und krautigen Blütenpflanzen in den Tropen nicht so selten vorkommen, ist der Fund einer neuen Baumart eine echte Sensation", erklärten die Forscher vor der Vorstellung der neuen Art am Freitag in Koblenz. Wohllebens Mahagoni oder wissenschaftlich Carapa wohllebenii wächst auch im Kongo und in Burundi. Die Gattung Carapa gehört zu der vor allem in den Tropen verbreiteten Familie der Mahagonigewächse und umfasst je nach Abgrenzung etwa 27 Arten, zumeist in Afrika.

Zu den Besonderheiten von Wohllebens Mahagoni (Carapa wohllebenii) gehören die langgestreckten Blätter.

Carapa wohllebenii - eine Ehre für den streitbaren Förster

Die Koblenzer Botaniker Fischer und Killmann erforschen bereits seit Jahrzehnten die Flora in Ruanda. Im Nyungwe-Regenwald sei ihnen klar geworden, dass es in Zentralafrika zwei ähnliche, aber äußerlich unterschiedliche Arten von Carapa gebe: So sind die gefiederten Blätter bei Carapa wohllebenii sehr viel länglicher als bei Carapa grandiflora. Auch hat die neue Art größere Früchte, die ähnlich wie bei der europäischen Kastanie als Kapselfrüchte ausgebildet sind.

Anerkennung seiner Leidenschaft für Bäume

Genetische Untersuchungen belegten die Eigenständigkeit der neuen Mahagoni-Baumart. Zur Namensgebung erklärten die Wissenschaftler, damit solle Peter Wohlleben geehrt werden, "in Anerkennung seiner Leidenschaft und seines Einsatzes für Bäume, Wälder und Naturschutz". Peter Wohlleben hat in der Eifel auch eine Waldakademie gegründet, die sich für den Erhalt der Wälder einsetzt.