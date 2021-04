per Mail teilen

Die Koblenzer Polizei startet eine neue Kampagne gegen Telefonbetrüger. Wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilt, gibt es eine neue Betrugsmasche, bei der die Anrufer vorgeben, ein naher Verwandter zu sein. Am Telefon behaupten sie, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Ein angeblicher Polizeibeamter oder Staatsanwalt bestätigt den Unfall und gibt an, dass mit einer Kaution eine Gefängnisstrafe verhindert werden könne. Wenig später bekommen die Opfer erneut einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der örtlichen Polizei. Er behauptet über eine Telefonüberwachung den Unfallanruf verfolgt zu haben. Es sei notwendig, das geforderte Geld an den Betrüger zu übergeben, um ihn dann dingfest zu machen.