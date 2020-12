per Mail teilen

Eine Initiative sammelt von Donnerstag an Unterschriften, damit sich die Bedingungen für Radfahrer in Koblenz verbessern. Die Initiative „Radentscheid Koblenz“ fordert unter anderem ein durchgängiges Netz von Radwegen in der Stadt und geschützte Fahrrad-Stellplätze. Mindestens 4.400 wahlberechtigte Koblenzer müssen nach ihren Angaben unterschreiben damit der Stadtrat darüber abstimmt. Wenn er die Forderungen ablehnt, kommt es nach der Gemeindeordnung zu einem Bürgerentscheid, bei dem alle wahlberechtigten Koblenzer abstimmen können.