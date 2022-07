Linie RE 8: Züge zwischen Köln und Koblenz fallen wochenlang aus

per Mail teilen

Es ist es ein Schlag für alle, die mit dem RE 8 von Koblenz nach Köln pendeln: Ab Mitte August fällt der Regionalexpress einen Monat lang aus - weil die Deutsche Bahn Personalprobleme hat.

Das Grundproblem sei der hohe Krankenstand bei DB Regio NRW, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Bahn. Dies führe zu Einschränkungen im Zugverkehr. Auch die vielen Baustellen würden Personal binden. Deshalb fahre die DB Regio NRW bis einschließlich 18. September mit einem eingeschränkten Sommerfahrplan mit rund 95 Prozent des regulären Angebotes.

Auch Bahnkunden aus RLP nutzen den Regionalexpress RE 8

Betroffen ist unter anderem auch die Linie des Regionalexpress RE 8, die demnach ab dem 15. August entfällt. Für Bahnkunden aus dem Norden von Rheinland-Pfalz bedeutet das, dass sie nicht mehr mit diesem schnellen Nahverkehrszug von Köln nach Koblenz fahren können. Sie können zwar auf den RB 27 umsteigen, der auch auf der rechten Rheinseite fährt - aber wesentlich langsamer ist.

Beim Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Nord in Koblenz sind die Personalprobleme schon lange bekannt. Der SPNV gehört zu den Verbünden, in dessen Auftrag der RE 8 fährt. Verbandsdirektor Thorsten Müller sagte dem Südwestrundfunk, trotz vielfacher Beschwerden habe die DB Regio NRW über Monate hinweg nichts an der Personalsituation verbessert. "Wir sind da - wie die Fahrgäste - ziemlich angefressen."

Informationen zum Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Nord Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) hat seinen Sitz in Koblenz. Er ist seit 1997 dafür zuständig, den Schienenpersonennahverkehr im nördlichen Rheinland-Pfalz zu organisieren und sicherzustellen, dass die Leistung auch erbracht wird. Zudem übernimmt er diese Aufgabe auch für bestimmte, regional besonders wichtige Buslinien. Der SPNV-Nord wird von den Landkreisen Ahrweiler, Altenkirchen, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Lahn, Rhein-Hunsrück, Trier-Saarburg, Vulkaneifel und Westerwald getragen, außerdem von den kreisfreien Städten Koblenz und Trier. Auch das Land Rheinland-Pfalz ist Mitglied im Zweckverband. Das über 11.000 Quadratkilometer große Gebiet des Zweckverbands besitzt etwa 800 Kilometer im SPNV bediente Bahnstrecken, mit rund 200 Bahnhöfen und Haltepunkten. Pro Jahr werden durch den Zweckverband rund 14,2 Millionen Zugkilometer auf diesem Streckennetz bestellt. Im regionalen Busverkehr beläuft sich das Bestellvolumen auf rund 1,9 Millionen Buskilometer. Insgesamt bestellt der Zweckverband pro Jahr Verkehrsleistungen im Wert von etwa 134 Millionen Euro.

Probleme unter anderen auch beim RB 27 und RB 28

Probleme gebe es zudem seit längerem auch auf der Linie RB 27 von Mönchengladbach über Köln und Bonn nach Linz, Neuwied und Koblenz und bei der Linie RB 28, die momentan zwischen Neuwied und Niederlahnstein pendelt. Der SPNV dränge deshalb darauf, dass die Bahn dort schnell wieder die Leistungen erbringe, für die der Zweckverband sie bezahle.

Allerdings gebe es verschiedene Ursachen für die Probleme der Bahn, die sich momentan gegenseitig verstärkten: Zu dem hohen Corona-Krankenstand und der Überlastung der Mitarbeiter durch das 9-Euro-Ticket kämen noch die vielen Baustellen im Rheintal. "Alles schlechte an Rahmenbedingungen kommt im Tal zusammen und führt zu erheblichen Störungen", so SPNV-Verbandsdirektor Müller.