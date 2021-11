Annette Pook hat in Koblenz jeden Tag mit Männern zu tun, die ihre Frauen massiv beleidigen oder schlagen. Sie berät sie, wenn sie das ändern möchten. Was für Männer kommen zu ihr?

Eigentlich hat Annette Pook keine Zeit. Sie wartet gerade auf einen Mann, der einen Termin für eine Erstberatung hat. Das sei ihr Dilemma, sagt sie: "Es kommt immer wieder vor, dass die Männer sich erst einen Termin holen, sich also wirklich helfen lassen wollen und dann doch nicht kommen." Einer von zehn - so schätzt sie - verliert vorher doch den Mut, in die Beratungsstelle "Contra häusliche Gewalt!" in Koblenz zu kommen und springt ab. Meistens ohne Absage oder Begründung.

Diesmal ist es aber anders: Der Mann erscheint doch noch. Über diesen konkreten Fall darf Annette Pook nicht ausführlicher sprechen. Aber auch diesmal ist es der "Klassiker", wie sie es nennt. "Die Männer, die unser Angebot wahrnehmen, wissen um ihre Schuld. Es tut ihnen leid und sie wollen etwas ändern." Andere Männer dagegen, die Gewalt als Machtinstrument einsetzten, kämen in der Regel nicht. Sie würden an ihrem Verhalten nichts Schlechtes sehen.

Der Klassiker: Konflikte in der Beziehung eskalieren

Auslöser der Gewalt seien bei den Hilfe suchenden Männern meistens tief sitzende Konflikte in der Beziehung, die im Streit eskalierten. Und dann komme es zu Gewaltausbrüchen. "Auch wenn bei diesen Fällen beide Partner einen Anteil am Konflikt haben, ist und bleibt es Gewalt", so Pook. "Und auch diese Männer sind Täter".

"Ich habe Lehrer, Ärzte oder Sozialpädagogen vor mir sitzen."

Mehr als 40 Männer berät sie im Jahr. Beim überwiegenden Teil von ihnen sei es das erste Mal, dass sie überhaupt ein Angebot dieser Art wahrnähmen. Pooks Erfahrung nach ist häusliche Gewalt keine Frage der Herkunft oder der sozialen Schicht. Vor ihr säßen auch Lehrer, Ärzte oder Sozialpädagogen in der Beratung, erzählt sie. "Die wichtigste Erkenntnis der Täter ist, dass sie nicht allein sind. Dass es viele andere Männer gibt, die genau so sind wie sie."

Gruppen-Training und Rollenspiele gegen das Zuschlagen

Die Hauptarbeit bei "Contra häusliche Gewalt!" besteht aus so genannten "Sozialen Trainings". Sie dauern etwa ein halbes Jahr und finden in Gruppen von etwa acht Männern statt. "Dort werden unter anderem die Beziehungskonflikte rekonstruiert," erklärt Annette Pook. Gemeinsam werde dann nach den Gründen, die zu der Eskalation geführt haben, gesucht. Anschließend stellten sie die Situationen im Rollenspiel nach. Dabei nähmen die Männer wechselweise die Rolle der Täter und der Opfer ein.

"Wenn ich einen Mann frage, wie er sich fühlt, sagt er 'gut'. Aber 'gut' ist kein Gefühl."

Viele Männer müssten auch erst einmal lernen, überhaupt auf ihre Gefühle zu achten und darüber zu sprechen, so Pook weiter. "Wenn ich einen Mann frage, wie er sich fühlt, sagt er 'gut'. Aber 'gut' ist kein Gefühl. Die Männer müssen lernen zu erkennen, wann sie wütend, frustriert oder traurig sind." Nur so könnten sie im nächsten Schritt lernen, mit diesen Gefühlen besser umzugehen.

Vielen Männern helfen diese Trainings

Die Erfolgsquote der Trainings sei hoch, sagt Annette Pook. "Drei Monate nach den Trainings veranstalten wir immer ein erneutes Gruppentreffen und die Rückmeldungen dort sind grundsätzlich sehr positiv". Insgesamt gibt es neun Beratungsstellen von "Contra häusliche Gewalt!" in ganz Rheinland-Pfalz . Das Angebot ist kostenlos und wird vom Land gefördert.