Bauernverband rechnet 2022 mit Ertragseinbußen

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau in Koblenz rechnet nach eigenen Angaben im kommenden Jahr mit weniger Erträgen. Grund seien die höheren Preise und möglichen Lieferengpässe bei Düngemitteln. Aktuell seien die Preise für Stickstoffdünger im Vergleich zu 2020 dreimal so hoch, zum Teil auch noch höher, teilt der Bauernverband mit. Das mache vor allem den Ackerbauern zu schaffen. Gleichzeitig werde das Angebot an Stickstoffdünger knapper, weil einige europäische Düngemittelhersteller die Produktion reduzieren würden. Die Lage sei kritisch. Außerdem haben sich laut Bauernverband auch Futtermittel, Saat- und Pflanzgut und der Pflanzenschutz verteuert. Diese Kostenlawine überrolle die Landwirte und lasse von den Erlösen immer weniger übrig, kritisiert der Bauernverband in Koblenz. Viele Landwirten würden daher rote Zahlen schreiben.