Der Bauernverband Rheinland-Nassau erwartet dieses Jahr für Eifel, Hunsrück, Westerwald und Taunus eine überwiegend gute Getreideernte. In den Hochwasserregionen werde es allerdings Ertrags- und Qualitätseinbußen geben, so ein Verbandssprecher. Grundsätzlich sei Regen in normalem Umfang in diesem Jahr für das Getreide aber besser als die Dürre der vergangenen Jahre. Das feuchte Wetter sei auch für die Wiesen gut gewesen, auf denen das Heu für die Nutztiere geerntet wird.