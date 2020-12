per Mail teilen

Im November ist die Zahl der Arbeitslosen in den meisten Landkreisen im Norden von Rheinland-Pfalz leicht zurückgegangen. Wie die Arbeitsagenturen mitteilten, hatte der Corona-Lockdown bislang keine gravierenden negativen Auswirkungen in der Region. Demnach waren im Westerwaldkreis im November 170 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im Oktober. Vor einem Jahr waren es hier allerdings noch 3.000 Arbeitslose weniger. Agenturchef Wagner befürchtet aber, dass sich der Corona-Lockdown seit November zeitverzögert negativ in den Arbeitsmarktzahlen niederschlagen werde.

Auch im Kreis Neuwied und im Kreis Altenkirchen ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Oktober leicht zurückgegangen. Sie liegt aktuell bei 5,3 Prozent. Im Kreis Cochem-Zell stieg die Zahl der Arbeitslosen hingegen an, von 4,2 auf 4,5 Prozent.