AnNa R. wird Joseph-Breitbach-Poetikdozentin in Koblenz

AnNa R. war Teil des bekannten Duos Rosenstolz, inzwischen tritt sie solo als Sängerin auf. Im Frühjahr gibt es drei Veranstaltung zum Thema Poetik mit ihr in Koblenz.

"Ich freue mich über diese Ehre und auf Koblenz", teilt AnNa R. mit. Die Musikerin ist in diesem Jahr die Josef-Breitbach-Poetikdozentin. Die Sängerin und Songwriterin schreibt nach Angaben der Universität Koblenz viele ihrer Texte selbst oder gemeinsam mit anderen.

AnNa R.: Texte mit einer besonderen Botschaft

Diese Texte zeichnen sich demnach durch ihre besondere humane Botschaft aus. Die Themen seien sowohl alltagsbezogen als auch politisch. AnNa R. setze sich für menschliche wie kulturelle Vielfalt ein. Ihre Texte wollten den "Hörer:innen den Rücken stärken, ein selbstbestimmtes Leben zu führen", begründet die Universität Koblenz diese Wahl.

Bereits als Teil des Duos "Rosenstolz" wurde die Sängerin immer wieder für ihr humanitäres Engagement geehrt; so wurde dem Duo 2011 für seinen Kampf gegen AIDS und den Einsatz für die Betroffenen das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Infos zu den Veranstaltungen mit AnNa R. in Koblenz 2. April, 19 Uhr, Theater Koblenz (Theaterzelt): "Gehör' ich hier denn noch dazu?" Ein gesellschaftlich-lyrisch musikalischer Abend 13. Mai, 19 Uhr, Stadtbibliothek Koblenz (am Zentralplatz): "Ich leb in meinem Haus aus Papier“: Songs als Kunst und die Realität des Musikgeschäfts. AnNa R. im Gespräch mit Stefan Neuhaus und Immanuel Nover 14. Mai, 18 Uhr, Aula der Universität Koblenz (An der Universität 1, Raum D239): Chaos & Symmetrie. Poetikvorlesung Außerdem wird AnNa R. in Lehrveranstaltungen mit Studierenden ins Gespräch kommen

Poetik-Dozentur mit drei Veranstaltungen

"In diesem Jahr wollen wir neue Wege einschlagen. Und wir freuen uns sehr, dass wir dafür eine so bekannte und meinungsstarke Künstlerin gewinnen konnten“, sagt der Koblenzer Kulturdezernent Ingo Schneider. Im Frühjahr wird es drei Veranstaltungen mit AnNa R. in Koblenz geben.

Die Poetikdozentur zeichnet Persönlichkeiten aus, die sich mit ihren lyrischen oder dramatischen Texten für die internationale und interkulturelle Verständigung einsetzen, so wie es der in Koblenz geborene Autor Joseph Breitbach getan hat. Gefördert wird die Poetikdozentur vom Land Rheinland-Pfalz, dem Freundeskreis der Universität Koblenz, der Stiftung Universität Koblenz, der Koblenzer Kultur Stiftung und dem Theater Koblenz.

Das Duo Rosenstolz war international bekannt

Das international bekannte Musikduo "Rosenstolz", zu dem auch Peter Plate gehörte, wurde 1991 in Berlin-Friedrichshain ins Leben gerufen und war außerordentlich erfolgreich. 2012 legten AnNa R. und Peter Plate eine kreative Pause ein und die beiden Mitglieder kamen danach überein, eigene Wege zu gehen.

So gründete AnNa R. die Band "Gleis 8" und sie war von 2019 bis 2022 auch Mitglied der Band "Silly". Im Jahr 2023 veröffentlichte sie ihr Album "König:in", mit dem sie sofort in die Top Ten der deutschen Charts aufstieg.