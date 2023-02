Angebliches Erdbeben: Besorgte Anrufe bei der Polizei in Koblenz

Eine Falschmeldung über ein Erdbeben sorgte auch im Norden von Rheinland-Pfalz bei vielen Menschen für Panik. Dazu gibt es laut der Polizei in Koblenz aber keinen Grund.

Die Polizei in Koblenz warnt vor Falschmeldungen über ein vermeintliches Erdbeben in der Region. Am Mittwochabend gingen nach ihren Angaben mehr als 30 Anrufe von besorgten Menschen ein. Eine entsprechende Falschmeldung kursierte laut Polizei bereits den ganzen Tag über in Nordrhein-Westfalen.

Dort hatten Menschen der Polizei von Warnungen in Facebook-Gruppen berichtet. Viele seien so verunsichert gewesen, dass sie ihre Wohnungen verlassen hätten, um sich in vermeintliche Sicherheit zu bringen.

Falschmeldungen nach leichtem Erdbeben in Rumänien

Hintergrund der Falschmeldung über ein Erdbeben in Deutschland war laut eines Sprechers der Polizei Koblenz ein leichtes Erdbeben am Mittwoch in Rumänien. Nach Angaben der Polizei in Koblenz gibt es keinen Anlass für Panik. Sie bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Falschmeldung nicht weiter zu verbreiten.

Nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien löst das Thema bei vielen Menschen Ängste aus.