Altstadtfest, Deichstadtfest, Truck-Grand-Prix: Das ist los im Juli

Musik, Wein oder Kino unter freiem Himmel: Im Juli gibt es im Norden von Rheinland-Pfalz eine ganze Reihe von Festen und Events. Wir geben Tipps, wo gefeiert werden kann.

Bis 9. Juli wird noch in der Neuwieder Innenstadt gefeiert. Beim Deichstadtfest verwandelt sich der Luisenplatz in eine Festmeile. Auf mehreren Bühnen gibt es viel Livemusik. Laut Veranstalter sind mehr als 20 Bands aus dem In- und Ausland rund 100 Stunden in der Neuwieder Innenstadt aktiv und versprühen Partylaune - mit Schlager, Pop und Rock. Samstag und Sonntag gibt es außerdem ein buntes Familienprogramm. Es fahren Nachtshuttlebusse. Der Eintritt ist frei.

Vom 7. bis 9. Juli wird das Koblenzer Altstadtfest gefeiert. Nach dem traditionellen Fass-Anstich um 17 Uhr wird die Koblenzer Altstadt bis zum Sonntagabend zur Partymeile: Auf die Gäste wartet viel Live-Musik. Am Sonntag gibt es auf dem Münzplatz ein Kinderprogramm - mit Zirkus, Zaubershow und Trommel-Workshop. Der Eintritt ist frei. Wer kann, reist besser ohne Auto an. Wer mit dem Auto kommen muss, sollte eines der Parkhäuser in der Innenstadt ansteuern.

Am 9. Juli werden von 9 bis 18 Uhr wieder 25 Kilometer auf der L325 zwischen Montabaur und Weinähr für Autos und Motorräder gesperrt. Bei der 25. Ausgabe des Gelbachtags haben Radfahrer, Inlineskater oder Wanderer die Landstraße ganz für sich. Entlang der Strecke gibt es nach Angaben der Veranstalter mehrere Einkehrmöglichkeiten, außerdem Service-Stationen für Fahrräder, Toiletten und ein buntes Unterhaltungsprogramm. Parkplätze gibt es in Montabaur auf der Eichwiese, in Himmelfeld und in der Taleinfahrt Weinähr.

Die besondere Bühne im Ahrtal feiert in diesem Jahr ihr 75. Jubiläum. Noch bis August führen die Laiendarsteller der Freilichtbühne Schuld einen Klassiker auf: "Jim Knopf und die wilde 13" von Michael Ende. Die Vorstellungen können laut Veranstalter bei jedem Wetter stattfinden, denn es gibt einen überdachten und barrierefreien Zuschauerraum. Am 22.07. ist die Jubliäumsvorstellung.

Vom 13. bis 16. Juli gehört der Nürburgring wieder den großen Renntrucks. Laut Veranstalter ist der Truck-Grand-Prix eine der größten PS-Shows der Welt. Jeder der mehr als 40 Renntrucks bringt mehr als 1.000 PS auf die Straße und damit einiges mehr als beispielsweise ein Formel-1-Fahrzeug. Für Familien gibt es außerdem ein Rahmenprogramm.

Vom 14. bis 15. Juli wird das Weinfest in der Cochemer Terassenlage "Conder Rosenberg" gefeiert. Acht Winzer haben das Cochemer Weinlagenfest 2009 ins Leben gerufen. Laut Veranstalter können die Besucherinnen und Besucher erlesene Moselweine, Sekte und regionale Spezialitäten genießen. Die Weinlage "Conder Rosenberg" ist den Angaben zufolge innerhalb von rund 20 Minuten vom Zentrum aus gut zu Fuß zu erreichen.

Das Cochemer Weinlagenfest wird in der Terrassenweinlage „Conder Rosenberg“ gefeiert. Ferienland Cochem

Vom 21. bis 23. Juli verwandelt sich die Festung wieder in ein Zentrum nationaler und internationaler Weltmusik. Beim Horizonte-Festival in Koblenz spielen in diesem Jahr viele Künstler aus der Türkei, Griechenland und dem Balkan. Gespielt wird nur auf Openair-Bühnen. Neben der Musik wird es auch in diesem Jahr einen Hippie- und Streetfood-Markt geben. Es ist bereits die 21. Ausgabe von Horizonte. Die Seilbahn fährt Freitag und Samstag bis 1 Uhr und Sonntag bis 22 Uhr.

Zum zweiten Mal können Kinofans vom 26. bis 29. Juli in Andernach Kino unter freiem Himmel genießen. Beim Andernacher Sommer Open-Air können die Besucherinnen und Besucher auf Liegestühlen direkt am Rheinufer Filme wie die Beziehungskomödie "NoHard Feelings" mit Jennifer Lawrence oder den französischen Film "Im Taxi mit Madeleine" verfolgen. Die Kinofilme beginnen mit Sonnenuntergang gegen 21:30 Uhr. Jeder sollte wetterfeste Kleidung einpacken, fall es regnerisch oder kühl ist. Auch bei Regen läuft der Film, insofern es keine Sicherheitsbedenken gibt. Die Veranstaltung findet am Rheinufer des Bollwerks Konrad-Adenauer-Allee 64 statt. Der Haupteingang ist über die Konrad-Adenauer-Allee zu erreichen. Direkt am Veranstaltungsgelände befinden sich öffentliche und kostenpflichtige Parkplätze. Darüber hinaus können die umliegenden Parkhäuser genutzt werden.

Die Filmnächte am Rheinufer in Andernach fanden in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Pressestelle Stadt Andernach

Vom 25. bis 30. Juli beleben bei der Gauklerfestung wieder mehr als 150 internationale Straßenkünstler, Comedians, Akrobaten, Kabarettisten und Walk Acts die Festungsmauern hoch über Koblenz. Zum 32. Mal wird die Festung Ehrenbreitstein in einen magischen Ort verwandelt. Am Freitagabend gibt es die Varieté-Gala auf der Sparkassen-Bühne. Zum großen Finale wird am Sonntagabend eingeladen, dort stellen die besten Künstler des Festivals noch einmal ihr Können unter Beweis. Die Seilbahn fährt Freitag und Samstag bis 0 Uhr und Sonntag bis 22 Uhr.

Am 29. Juli steht bei diesem Weinfest der Burgunder im Mittelpunkt. Nach Angaben des Veranstalters haben drei Weingüter das Burgunderfest in Bad Neuenahr-Ahrweíler ins Leben gerufen. Das Fest wird inmitten von Weinbergen gefeiert. Entlang des Wegs gibt es auch kleine Probier- und Vesperstände. Ab 17 Uhr beginnt der Tanz auf der Festwiese über den Weinbergen von Bad Neuenahr. Das Burgunderfest ist ein Wanderfest, die Festwiese liegt inmitten der Weinberge am Ende der Wanderung. Die Festwiese ist laut Veranstalter auch innerhalb von rund 15 Gehminuten vom Bahnhof Bad Neuenahr über die Bergstraße oder das Schwertstal zu erreichen.