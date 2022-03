75 Jahre Oberlandesgericht und Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz

Bei einem Festakt haben das Oberlandesgericht und die Generalstaatsanwaltschaft an 75 Jahre Justizgeschichte in Koblenz erinnert. Dabei sollten sie vor zehn Jahren noch abgeschafft werden.

Niemand hatte anscheinend mit einem so großen Widerstand gerechnet: 2011 kündigte die damalige rot-grüne Landesregierung in Rheinland-Pfalz an, das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz im Zuge einer Strukturreform der Justizbehörden auflösen zu wollen. Damit stand auch die Existenz der Generalstaatsanwaltschaft (GStA) in Koblenz auf dem Spiel, die sich in räumlicher Nähe zum OLG befindet.

Gegen die Schließungspläne gab es bundesweite Solidarität: Der extra gegründete Verein "Pro Justiz Koblenz" sammelte in kurzer Zeit rund 70.000 Unterschriften. Viele Menschen sahen die Zusammenlegung als politischen Angriff auf die unabhängige Justiz und die Demokratie an.

Die beiden Gebäude des Oberlandesgerichts Koblenz, Ecke Regierungsstraße/Stresemannstraße. Oberlandesgericht Koblenz

Damalige Schließungspläne für OLG Koblenz: Empörung und Solidarität

Die rot-grüne Landesregierung begründetete ihre Entscheidung unter anderem mit sinkenden Fallzahlen und der Tatsache, dass vergleichbar große Bundesländer auch nur ein Oberlandesgericht hätten. Nach den Plänen sollte damals nur das Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken bestehen bleiben. Experten widerlegten die Argumente später.

OLG und GStA: Aufgaben und Zuständigkeiten Oberlandesgericht (OLG) und Generalstaatsanwaltschaft (GStA) sind beides Teile der sogenannten "ordentlichen Gerichtsbarkeit" in Rheinland-Pfalz. Die Gerichtsbarkeit in Deutschland ist gegliedert in die Ordentliche Gerichtsbarkeit und die Fachgerichtsbarkeit. Zur ordentlichen Gerichtsbarkeit gehören die Oberlandes-, Land- und Amtsgerichte. Zur Fachgerichtsbarkeit gehören Oberverwaltungs-, Verwaltungs-, Arbeits-, Finanz- und Sozialgerichte. Daneben gibt es den Verfassungsgerichtshof sowie den Anwalts- und Dienstgerichtshof. Für jeden Bereich gibt es einen obersten Gerichtshof des Bundes, der die jeweils höchste Instanz der Gerichtsbarkeit in Deutschland ist. Dem Koblenzer OLG ist nur der Bundesgerichtshof in Karlsruhe übergeordnet. Zu den nachgeordneten Gerichten gehören die Landgerichte in Bad Kreuznach, Koblenz, Mainz und Trier mit den jeweiligen nachgeordneten Amtsgerichten. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ist dienstvorgesetzte Behörde der Staatsanwaltschaften Bad Kreuznach, Koblenz, Trier und Mainz und vor allem eine Rechtsmittelinstanz. Als Behörde ist der GStA Koblenz das Justizministerium Rheinland-Pfalz übergeordnet. Als Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Koblenz stellt sie dort in Strafsachen die erforderlichen Anträge und gibt Stellungnahmen ab. Teilweise führt sie auch selbst Ermittlungsverfahren durch. Erstinstanzlich wird sie bei Staatsschutzaufgaben tätig. Darüber hinaus nimmt die Generalstaatsanwaltschaft Verwaltungsaufgaben wahr und hat einige besondere Zuständigkeiten. Aufgaben sind unter anderem Revisionsverfahren in Strafsachen, Rechtsbeschwerdeverfahren, oder sonstige Beschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen, über die das Oberlandesgericht zu entscheiden hat. Daneben bearbeitet die GStA Koblenz Staatsschutzstrafsachen, die nicht durch den Generalbundesanwalt wahrgenommen werden. Sie vertritt aber auch das Land, wenn Bürgerinnen und Bürger Ansprüche gegen das Land geltend machen oder z. B. das Land bei Steuerstreitigkeiten klagt. An der GStA Koblenz sind inzwischen auch die Landeszentralstelle Cybercrime (LZC), die Landeszentralstelle zur Bekämpfung jugendgefährdender Inhalte, die Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus (ZeT_rlp) sowie eine zentrale IT-Stelle angesiedelt.

Kosteneinsparungen oder ein politischer Vergeltungsakt?

Viele vermuteten damals politische Gründe für die geplante Schließung des OLG Koblenz: Der damalige Justizminister und vorherige Koblenzer OLG-Präsident Heinz Georg Bamberger (SPD) hatte 2007 nach langem Streit seinen Wunschkandidaten Ralf Bartz zu seinem Nachfolger ernannt. Dagegen klagte der damalige Präsident des Koblenzer Landgerichtes, Hans-Josef Graefen, der sich auch als neuer OLG-Präsident beworben hatte.

Nach seiner Auffassung war die Einsetzung von Bartz verfassungswidrig. Das Bundesverwaltungsgericht gab ihm schließlich in letzter Instanz Recht. 2012 wurde Graefen als neuer Präsident in sein Amt eingeführt, 2017 ging er in den Ruhestand. Seit 2020 ist Thomas Henrichs Präsident des OLG Koblenz.

OLG Koblenz: Staatsfolter in Syrien, VW-Abgassskandal

Vor dem Oberlandesgericht in Koblenz wurden in den vergangenen 75 Jahren immer wieder Prozesse geführt, die große Beachtung erfuhren: Zuletzt etwa der weltweit erste Prozess um systematische Staatsfolter in Syrien. Dieses Verfahren findet weltweit Beachtung und geht gerade in die Schlussphase.

In dem Prozess war auch ein zweiter Mann angeklagt, der als Untergebener an den Folterungen beteiligt war. Ihn verurteilte das Gericht bereits wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu viereinhalb Jahren Haft.

Ein weiteres Urteil mit Signalwirkung fällte das Oberlandesgericht Koblenz im Juni 2019: Damals sprach es es als eines der ersten in Deutschland dem Käufer eines vom VW-Abgasskandal betroffenen Fahrzeugs einen Schadenersatz zu - wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung.

Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt immer öfter im Darknet

Auch die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat in den vergangenen 75 Jahren immer wieder mit großen Ermittlungskomplexen von sich reden gemacht: Zuletzt etwa im Zusammenhang mit dem sogenannten Cyberbunker in Traben-Trarbach, in dem am Montag das Urteil fiel. 2014 ging bei der Justizbehörde in Koblenz die Landesstelle Cybercrime an den Start, die für ganz Rheinland-Pfalz Aufgaben zur Bekämpfung der Computerkriminalität übernimmt. Angesichts der Tatsache, dass diese Form der Kriminalität weiter zunimmt, wird der Generalstaatsanwaltschaft die Arbeit nicht ausgehen.