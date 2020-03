per Mail teilen

Die Stadt Koblenz und der Kreis Mayen-Koblenz bereiten sich auf einen weiteren Anstieg bei der Zahl der Corona-Patienten vor. In Koblenz sind deshalb zwei Pflegehilfseinrichtungen mit zusätzlichen Betten eingerichtet worden.

Sie sollen dazu dienen, die Kapazität der Krankenhäuser für Corona-Patienten zu erweitern, sollte sich die Zahl der Infizierten deutlich erhöhen. Momentan ist das aber noch eine reine Vorsichtsmaßnahme. Man folge damit aber einer Empfehlung des Bundeswehrzentralkrankenhauses, sagte Olav Kullak von der Koblenzer Berufsfeuerwehr, um im Notfall gerüstet zu sein.

Zwei Turnhallen wurden vorbereitet

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes haben den Angaben zufolge gerade einen Teil der zusätzlichen Betten in der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule IGS Pollenfeld in Koblenz-Metternich aufgestellt. Eine zweite solche Einrichtung entsteht nach Angaben der Stadt in einer Turnhalle im Stadtteil Karthause.