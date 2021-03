Das Gymnasium auf der Karthause ist seit 20 Jahren Eliteschule des Sports in Rheinland-Pfalz. Das Gymnasium hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten viele Athleten hervorgebracht, die international und national Erfolge erzielt haben. Zu den ehemaligen Schülern des Gymnasiums im Koblenzer Stadtteil Karthause gehören etwa der Fechtweltmeister Peter Joppich und Wiradech Kothny, der bei den olympischen Spielen in Sydney zwei Mal die Bronzemedaille gewann. Auch die Tennisspielerin Anna-Lena-Friedsam wurde auf der Karthause ausgebildet. Aktuell besuchen knapp 860 Schülerinnen und Schüler das Gymnasium, etwa 120 sind Leistungssportler - in den Sportarten Handball, Fechten, Rudern, Schwimmen und Kanu-Rennsport. Ein Teil ist im Sportinternat untergebracht. Die Schule kooperiert unter anderem mit dem Bundesstützpunkt Säbelfechten, den Landesleistungszentren Rudern, Tennis, Tischtennis und Kanurennsport.