Lkw-Fahrer müssen Ruhepausen einlegen, doch sie finden oft keinen Parkplatz an der viel befahrenen A61 in Rheinland-Pfalz. Ein neues digitales System soll ihnen jetzt dabei helfen.

Das neue System an rund 200 Kilometern der A61 wurde am Freitagvormittag in der Verkehrszentrale Rheinland-Pfalz in Koblenz freigeschaltet. Nach Angaben des Landesbetrieb Mobilität (LBM) handelt es sich bundesweit neben einem Pilotprojekt in Bayern erst um das zweite derartige Parkplatz-Belegungssystem in Deutschland. Ziel ist, dass Lkw-Fahrer künftig auf einen Blick sehen können, wo in Rheinland-Pfalz ein Stellplatz an der wichtigen Verkehrsachse frei ist.

Daten werden in Echtzeit zusammengeführt

Nach Angaben des Verkehrsminsteriums in Mainz gibt es auf den 19 Rastanlagen und Rastplätzen auf der A61 zwischen der Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg insgesamt rund 1.060 Lkw-Stellplätze. Mit dem neuen Belegungssystem wird in Echtzeit erfasst, wie viele freie Lkw-Stellplätze noch vorhanden sind, wie viele es insgesamt dort gibt und wie stark der Rastplatz oder die Rastanlage gerade belegt ist.

Voll besetzter LKW-Parkplatz an der Autobahn-Raststätte (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Kameras und Scanner liefern Übersicht

Erfasst werden die Lastwagen laut LBM mit Kameras und Scannern über den Ein- und Ausfahrten der Rastplätze. Die Kosten von rund 3,6 Millionen Euro trägt nach Angaben des Mainzer Verkehrsministeriums der Bund. Lkw-Fahrer können die Informationen zu den freien Parkplätzen an der A61 ab Freitag über die Internetseite www.verkehr.rlp.de abrufen. Auch Anbieter von Handy-Apps können die Daten nutzen und sie beispielsweise in ihre Navigationssysteme einspeisen.

Pilotprojekt in Bayern ist positiv

Das bundesweit erste derartige Pilotprojekt läuft in Bayern bereits seit mehreren Jahren an der A 9 zwischen Nürnberg und München. Der Sprecher der Autobahndirektion Südbayern, Josef Seebacher, sagte, die Erfahrungen seien insgesamt positiv. Überlastete Rastplätze würden weniger von Lkw angefahren, weniger ausgelastete Rastanlagen dagegen mehr genutzt.

Wenn Lastwagenfahrer allerdings Anhänger auf Rastplätzen abkoppelten, gebe es noch Probleme mit einer genauen Erfassung der freien Parkfläche. Auch seien die Daten noch längst nicht in allen Navigationsdiensten der Lkw-Fahrer integriert. Andere Bausteine im Kampf gegen die Parkplatznot bei Lkw-Fahrern seien etwa die beiden Projekte mit intelligentem Kolonnenparken in Bayern, so der Sprecher weiter.

Projekt zum intelligenten Parken an der A3

So etwas gibt es auch in Rheinland-Pfalz - auf der Raststätte Montabaur an der A 3 im Westerwald: Dort wird den Lkw-Fahrern schon bei der Ankunft angezeigt, ob noch Plätze frei sind. Bei der Einfahrt misst das Programm die Fahrzeuglänge. Die Fahrer bekommen ein Ticket, das ihnen eine Position zuweist. Das System ordnet die Lkw neben der Länge auch nach ihren Abfahrtszeiten: Ganz vorne stehen diejenigen, die bald wieder abfahren. Das spart Platz zum Rangieren und schafft mehr Parkraum.

Installation auch im Hunsrück

Die Parkreihen sind außerdem mit Laserscannern ausgestattet, mit denen der verbleibende Platz gemessen wird. Laut dem Mainzer Verkehrsministerium ist dieses intelligente Lkw-Kolonnenparken auch an der A-61-Rastanlage Hunsrück West vorgesehen, wenn diese ohnehin im Zuge des dort laufenden sechsspurigen Ausbaus der A61 verbessert wird.