Die Sozialarbeiter des Vereins "Die Schachtel" helfen wohnungslosen Menschen regelmäßig mit dem Kältebus - zum Beispiel in der Koblenzer Innenstadt und in den Randbezirken.

Immer dienstags, donnerstags und samstags fährt der Bus bestimmte Plätze in der Stadt an. Dort sprechen die Streetworker die Bedürftigen gezielt an. Mit dabei haben sie eine warme Suppe, Schlafsäcke oder Decken und zum Teil auch frische Kleidung. Die Mitarbeiter des Hilfsvereins "Die Schachtel" helfen auch bei der Suche nach einem Schlafplatz – etwa im städtischen Übernachtungsheim in Lützel.

Etwa 40 Wohnungslose auf Koblenzer Straßen

Die Zahl der Menschen ohne Wohnung habe sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht verändert, sagte ein Sozialarbeiter auf SWR-Nachfrage: In Koblenz leben demnach etwa 40 Menschen auch im Winter dauerhaft auf der Straße.