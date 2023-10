Knochenfund an der Ahrmündung: Identität des Toten ist geklärt

per Mail teilen

Die Knochen, die Mitte Oktober bei einer Müllsammelaktion bei Sinzig entdeckt wurden, gehören zu einem Opfer der Flutkatastrophe 2021. Laut Polizei ist die Identität geklärt.

Den Angaben zufolge konnten die gefundenen Knochen- und Knochenteile einer seit der Flut vermissten Person zugeordnet werden. Demnach wurde ein DNA-Abgleich gemacht, der die letzte Gewissheit gebracht hat. Die Angehörigen seien bereits informiert worden.

Bereits kurz nach dem Fund der Knochen wurde bekannt, dass es sich dabei um Teile eines menschlichen Körpers handelt. Zunächst war jedoch nicht klar, ob es sich um die Überreste eines der vermissten Flutopfer handelt, einer Leiche aus einem von der Flut unterspülten Ahr-Friedhofs oder einem gänzlich Unbekannten. Die Knochenteile wurden deshalb in der Rechtsmedizin in Mainz genauer untersucht.

Freiwillige entdeckten Knochen beim Müllsammeln an der Ahrmündung

Eine Gruppe von freiwilligen Müllsammlern hatte die ersten Knochen am 15. Oktober in einem schwer zugänglichen und unwegsamen Gebiet neben der Ahrmündung zwischen Sinzig und Remagen entdeckt. Der Bereich war in der Flutnacht im Jahr 2021 überschwemmt worden.

Einer der Freiwilligen war Lars Boes. Er sagte dem SWR, sie hätten nach dem Fund sofort die Polizei verständigt. Die Beamten hätten die Knochen mitgenommen. Boes und die anderen freiwilligen Helfer haben den Angaben zufolge später noch weitere Knochenteile geborgen. "Es war ein beklemmendes Gefühl", sagt Boes. An den Knochen seien zum Teil noch Kleidungsreste gewesen. Deshalb vermutete er direkt, dass es sich dabei um menschliche Überreste handelte.

Spezialkräfte der Polizei fanden weitere Knochenteile

Später hatte die Polizei mit Spezialkräften und einem Leichenspürhund erneut das Gebiet abgesucht und noch weitere Knochenteile gefunden, darunter auch einen Halswirbel. Sie seien der Rechtsmedizin zur weiteren Überprüfung übergeben worden, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen in dieser Sache wurden von der Kriminalinspektion Mayen übernommen.

Zwei Opfer der Flutkatastrophe bislang nicht gefunden

Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 waren an der Ahr 135 Menschen ums Leben gekommen. Darunter ist ein junger Mann, der erst in diesem Sommer offiziell für tot erklärt wurde. Eine weitere Person gilt immer noch als vermisst. Zu wem die gefundenen Skelettteile gehören, dazu hat die Polizei bislang keine Angaben gemacht.