Bei einem Brand in einer Fahrzeughalle in Weitersburg im Kreis Mayen-Koblenz ist nach Angaben des Verbandsbürgermeisters Fred Pretz ein hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer sei aus ungeklärter Ursache am Dienstagabend ausgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei eine Brandstiftung eher unwahrscheinlich, teilte die Polizei Koblenz mit. Verletzt worden sei niemand. In der Halle standen wertvolle Traktoren und Oldtimer. Eine dunkle Rauchwolke war nach Angaben von Augenzeugen deutlich sichtbar gewesen. Die Halle liegt im Industriegebiet von Weitersburg.