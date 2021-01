Im Kloster Ebernach in Cochem-Sehl sind 40 Bewohner und Mitarbeiter mit Corona infiziert. Eine Sprecherin der Behinderteneinrichtung an der Mosel hat einen Bericht des Cochemer Wochenspiegels bestätigt. Sie sieht aber keinen Zusammenhang mit einem hausinternen Weihnachtsmarkt. Der erste Bewohner sei am 19. Dezember positiv auf Covid 19 getestet worden, teilte die Sprecherin mit. Er habe aber nicht an dem Weihnachtsmarkt teilgenommen. Das Kloster Ebernach hatte Mitte Dezember in einer großen Turnhalle einen alternativen Weihnachtsmarkt für die Wohngruppen und ihre Betreuer veranstaltet. Dort konnten sie an fünf Tagen in vorgegebenen Zeitfenstern zusammen basteln oder Waffeln essen. Die Kreisverwaltung Cochem-Zell teilte auf Anfrage mit, dass die Wohngruppen, die auf dem Weihnachtsmarkt waren, auch sonst gruppenweise zusammenlebten. Somit seien sie wie eine häusliche Gemeinschaft zu sehen.