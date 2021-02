Das Leben in einem Kloster ist was anderes, als man aus dem Fernsehen kennt. Zum Beispiel aus der ARD-Serie „Um Himmels Willen“. Deshalb will die Dernbacher Ordensgemeinschaft „Arme Dienstmägde Jesu“ ein anderes Bild vom Ordensleben vermitteln und hat die Aktion „Kloster auf Zeit“ ins Leben gerufen. Wir sprechen mit der Provinoberin Schwester Theresia, was sie dazu bewogen hat, ins Kloster zu gehen und wie die Aktion „Kloster auf Zeit“ funktioniert.

