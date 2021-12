Kliniken und Rettungsdienste in der Region Koblenz begrüßen nach eigenen Angaben die einrichtungsbezogene Impfpflicht unter anderem für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen ab März 2022. Dies gebe den Patienten und Mitarbeitern mehr Sicherheit, sagte Geschäftsführer Volker Grabe vom DRK - Mittelrhein dem SWR. Die Mitarbeitenden im Rettungs- und Pflegedienst beim DRK - Mittelrhein seien zu 95 Prozent geimpft, so Grabe. Er hoffe aber, dass bis zum März alle geimpft seien. Wie man damit umgehe, falls sich nicht jeder impfen lassen wolle, könne er noch nicht sagen. Auch das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein mit Krankenhäusern in Koblenz, Mayen, Boppard und Nastätten sieht in der Impfpflicht eine Chance auf mehr Sicherheit für Patienten und Mitarbeiter, aber auch für das gesellschaftliche Zusammenleben, teilte eine Sprecherin mit. Im Klinikum sei die Impfquote gut. Viele seien schon zum dritten Mal geimpft.