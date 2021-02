Der Klinik- und Heimbetreiber Katharina Kasper GmbH mit Sitz in Dernbach fordert eine bessere Corona-Impfstrategie für seine mehr als 6.000 Beschäftigten. Das Gesundheitsunternehmen hat sich dafür in einem offenen Brief an die rheinland-pfälzische Landesregierung gewandt. Die Forderungen: Bestmöglichen Impfschutz und Impfgerechtigkeit für das Klinikpersonal. Kritisiert wird in dem offenen Brief vor allem, dass die Mitarbeiter mit dem umstrittenen Wirkstoff AstraZeneca geimpft werden sollen. Studien zufolge sei dieser Impfstoff weniger wirksam und helfe vor allem gegen die südafrikanische Corona-Mutation nur minimal.