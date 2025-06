Die Seilbahn in Koblenz gondelt nicht nur Touristen über den Rhein, sondern künftig vielleicht auch Pakete. Aber eignet die Seilbahn sich dafür? Das testet derzeit die Hochschule Darmstadt.

Die Hochschule Darmstadt hat zusammen mit dem Betreiber der Koblenzer Seilbahn und dem Logistikunternehmen DHL einen Feldversuch gestartet. Mit dem Projekt "Skyfreight" will sie untersuchen, ob Pakete mit der Seilbahn von Koblenz über den Rhein in ein geplantes, neues Wohnquartier transportiert werden können.

In Koblenz-Niederberg, auf der rechten Rheinseite, ist auf dem Gelände der ehemaligen Fritsch-Kaserne ein Wohnquartier mit rund 750 Wohnungen geplant. Das Areal liegt in der Nähe der Festung Ehrenbreitstein und damit auch nahe der Bergstation der Seilbahn. Die bringt seit 2010 vor allem Touristen vom Deutschen Eck über den Rhein hinauf zur Festung.

So funktioniert der Paket-Transport per Seilbahn

Das Prinzip des Projekts "Skyfreight" ist einfach: Die Pakete werden in der Talstation der Seilbahn am Deutschen Eck in eine Kabine gepackt und zusammen mit den Fahrgästen über den Rhein transportiert. An der Bergstation auf der Festung Ehrenbreitstein sollen sie dann von Paktetzustellern mit Lastenrädern verteilt werden.

Der Transport mit der Seilbahn ist vor allem klimafreundlich, entlastet die Straßen und die Umwelt.

Denkbar wäre auch eine Paketstation, in der die Anwohner ihre Pakete abholen. Genauso könnten Pakete auch in die umgekehrte Richtung, also von Koblenz-Niederberg zurück zum Deutschen Eck transportiert werden.

Klimafreundliche Alternative zum Paket-Transporter

"Der Transport mit der Seilbahn ist vor allem klimafreundlich, entlastet die Straßen und die Umwelt", sagte Johanna Bucerius, Professorin für Logistik an der Hochschule Darmstadt, bei der Präsentation des Projekts am Mittwoch.

"Wir wollen mit unserem Projekt zeigen, dass der Transport von Paketen in der Seilbahn Vorteile für die Stadt hat, weniger Verkehr, weniger Emissionen, Vorteile für das Seilbahnunternehmen: ein weiteres wirtschaftliches Standbein und Vorteile für die Paketzusteller: nachhaltige, innovative Transportmöglichkeiten."

Rechner simulieren Warteschlangen an der Seilbahn

"Skyfreight" wird vom Studiengang Logistik-Management und einem interdisziplinären Team aus dem Studienfeld Mobilität wissenschaftlich begleitet. Studierende haben im Mai zwei Tage lang Daten gesammelt, zu Fragen wie etwa: Wie lassen sich Güter- und Personenverkehr kombinieren? Kommt es dann zu Warteschlangen? Wie viele Kabinen braucht man? Wie lange dauert das Be- und Entladen? Wer darf zuerst in die Kabine - Fahrgäste oder Pakete?

Die Daten werden mithilfe von Rechnern ausgewertet. Ein Mathematik-Team der Hochschule Darmstadt simuliert beispielsweise, wie sich Warteschlangen bilden und wie sie sich verändern.

Koblenz als Vorbild für andere Seilbahnen

Die gewonnenen Erkenntnissen sollen auch in einen Leitfaden für Gütertransporte fließen, an dem sich auch andere Seilbahnen orientieren können, zum Beispiel die geplante Seilbahn in Bonn, so Professor Jürgen Follmann von der Hochschule Darmstadt, Fachbereich Bau- und Umweltingenieurswesen.

Die Projektergebnisse werden laut Hochschule im Juli öffentlich vorgestellt. Doch Jürgen Follmann ist schon jetzt optimistisch, dass die Pakete in Koblenz künftig per Seilbahn transportiert werden können.