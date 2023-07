"Letzte Generation" blockiert Hauptverkehrsachse in Koblenz

per Mail teilen

Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Freitagmorgen den Friedrich-Ebert-Ring und damit die Hauptverkehrsachse in der Innenstadt blockiert.

Eine Gruppe von Klima-Aktivisten hat sich gegen 8:30 Uhr in Koblenz auf den Friedrich-Ebert-Ring gesetzt, an der Kreuzung Hohenzollernstraße in Richtung Pfaffendorfer Brücke. Zwei Aktivisten wurden von der Polizei weggetragen, drei konnten sich auf der Straße festkleben. Auf einem Banner stand: "Mehr Demokratie: Gesellschaftsrat jetzt!".

Klima-Aktivisten mussten von Straße gelöst werden

Nach Angaben der Polizei war zunächst nicht klar, was für einen Kleber die Aktivisten genutzt hatten. Kurz vor 10 Uhr konnte die Polizei dann damit anfangen, die Klima-Aktivisten von der Straße zu lösen. Dafür sei Handwaschseife genutzt worden. Das Ablösen dauerte etwa eine Viertelstunde.

"Wir müssen stören, sonst werden wir nicht gehört."

Mit der Straßenblockade wollen die Aktivisten die Aufmerksamkeit der Menschen auf das Klima-Problem lenken: "Wir müssen stören, sonst werden wir nicht gehört", sagte dazu Klima-Aktivist Viktor Kemmet dem SWR im Interview.

Die Blockade hat laut Polizei teilweise zu langen Staus bis auf die B9 und die Pfaffendorfer Brücke geführt. Umleitungen wurden eingerichtet. Wie ein Sprecher der Polizei im Gespräch mit dem SWR erklärt, handelt es sich um die erste Klebeaktion dieser Art in Koblenz. Die Aktion ist Teil von bundesweiten Protesten der "Letzten Generation".