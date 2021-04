In Diez muss der 2013 eröffnete Kletterwald im Stadtwald in gut zwei Jahren schließen. Nach Angaben der Verwaltung hat die Stadt den Vertrag mit dem Pächter nicht verlängert. Die Entscheidung fiel, wie jetzt bekannt wurde, im nicht-öffentlichen Teil einer Stadtratssitzung. Das Aus war von vielen so erwartet worden, denn das Forstamt Diez und der städtische Bauhof hatten dem Stadtrat nach eigenen Angaben empfohlen, dass der Kletterpark nach Auslaufen des Vertrages 2023 abgebaut werden soll. Wegen des Klimawandels seien die teils 180 Jahre alten Eichen nicht mehr gesund, sagte Revierförster Johannes Betz. Deshalb könnten die Bäume zusätzliche Belastungen, wie zum Beispiel durch die angebrachten Kletter-Plattformen, nicht mehr so gut verkraften, wie noch vor einigen Jahren. Mehrere Bäume mussten nach Angaben des Försters gefällt werden. Eine Gefahr für die Kletterwaldbesucher bestehe jedoch ausdrücklich nicht.